Mardian Mall’da ara tatil etkinlikleri

Mardian Mall, ara tatil dolayısıyla çocuklara yönelik eğlence dolu etkinlikler düzenliyor. Alışveriş merkezi, ziyaretçilere sadece alışveriş değil aynı zamanda sosyal ve kültürel deneyimler de sunmayı amaçlıyor.

Etkinlik içeriği:

Etkinlik programında yüz boyama aktiviteleri, çocukların ilgi duyduğu karakterleri temsil eden renkli karton maskotlar ve sevilen çizgi film karakterlerinden Minyonlar yer alıyor. Etkinlikler, farklı yaş gruplarına uygun eğlenceli içerikler sunacak şekilde kurgulanıyor.

Amaç ve ziyaretçi deneyimi:

Mardian Mall Kıdemli Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilber Ecevit, ara tatilin çocukların eğlenerek güzel hatıralar biriktirmesi ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Ecevit, alışverişin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunmanın kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.

Etkinlik takvimi kapsamında faaliyetler 21 ve 22 Kasım tarihlerinde de devam edecek ve ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi hedeflenecek.

MARDİAN MALL'DA ARA TATİL DOLAYISIYLA ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR.