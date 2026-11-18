Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Fon tasfiye süreci) Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır.' ifadelerini kullandı.

Ödeme tutarı ve kaynak bildirimi:

Açıklamada toplam ödemenin büyüklüğü ve ödemenin hangi kaynaklardan karşılandığına ilişkin vurgu öne çıktı. Erdoğan, rakamı yaklaşık 161 milyar lira olarak belirtirken, bu ödemelerin hazine veya kamu kaynaklarından yapılmadığını özellikle vurguladı.

Bu beyan, fon tasfiye sürecinin mali boyutunu ve kaynak kullanımına dair iddialara karşı netlik sağlama amacı taşıyor. Açıklamada yer alan tutar ve kaynakla ilgili ifade, sürecin finansmanının dış kaynaklardan yürütüldüğünü işaret ediyor.

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