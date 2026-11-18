Kaza yerinde ilk bulgular:

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne seyreden bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı.

Olayda, sürücü Ahmet Buğra Söyler idaresindeki 42 AYZ 503 plakalı Toyota marka otomobilin hasar gördüğü bildirildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunanlar olay yerinde müdahale edilemeyecek durumda bulundu.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarının ardından sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesine göre, sürücü Ahmet Buğra Söyler ile araçta bulunan A.Ö. ve A.O.A. hayatını kaybetti. Ölen üç kişinin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin çalışmalar kapsamında olay yeri incelemesi yapıldı ve araç, trafik güvenliğinin sağlanması için çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedeni ve oluş koşullarının netleştirilmesi için tahkikatın sürdüğünü belirtti.

KONYA'DA KONTROLDEN ÇIKARAK MENFEZ DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ