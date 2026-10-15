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Araban ovası'nda sonbaharın tatlı bereketi: güz karpuzu hasadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 5 bin dönümlük alanda ekilen Araban güz karpuzu, sonbahar hasadında tatlı ve aromatik yapısıyla Türkiye pazarlarında yoğun talep görüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Araban ovası'nda sonbaharın tatlı bereketi: güz karpuzu hasadı

hasat ve üretim süreci:

Gaziantep'in Araban Ovasındaki deneyimli üreticiler, ikinci ürün olarak ekilen Araban güz karpuzu hasadını sürdürüyor. Tarım alanının yaklaşık 5 bin dönümünde yürütülen üretim, genellikle firik, buğday ve arpa hasadının ardından ekim yapılarak sonbaharda hasat ediliyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun üreticilerin çoğunun geleneksel yöntemlerle ve büyük oranda doğal/organik yaklaşımla üretim yaptığını vurguluyor. Üreticiler, toprak ve iklim koşullarına uygun bakım uygulamaları ile meyvenin lezzet ve kalite standartlarını korumaya özen gösteriyor.

pazarlama ve kalite özellikleri:

Araban Ovası'nın mikrokliması ve toprak yapısı, karpuzun tatlı, yoğun aromalı ve sulu olmasını sağlıyor; bu özellikler Araban güz karpuzunu Türkiye genelinde tanınır kılıyor. Hasan Altun, "Araban güz karpuzu, kendine has aroması ve yüksek kalitesiyle Türkiye genelinde ün kazanmış bir meyvedir" ifadelerini kullanıyor.

Hasat edilen ürün kamyon ve tırlarla Türkiye'nin dört bir yanındaki pazarlara, zaman zaman da yurt dışı pazarlarına gönderiliyor. Bu dağıtım ağı, bölge ekonomisine katkı sağlarken üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor.

Araban'da yürütülen ikinci ürün üretimi, hem tarımsal verimliliği artırıyor hem de ilçenin tarımsal kimliğini güçlendiriyor. Hasadın devam ettiği ova, yerel üreticiler için sonbaharın önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE 5 BİN DÖNÜM ALANDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN GÜZ KARPUZU...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE 5 BİN DÖNÜM ALANDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN GÜZ KARPUZU HASADI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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