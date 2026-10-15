Karapınar'da zirai mücadele makinelerinin mevzuat uyumu denetlendi

Denetimin kapsamı:

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, zirai mücadele alet ve makinelerinin ilgili mevzuata uygunluğu ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

Hedefler ve önemi:

Yapılan denetimlerin temel amacı, bitki sağlığının korunması, zirai mücadele uygulamalarının mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ve üreticilerin doğru ekipmanlara erişiminin sağlanması olarak açıklandı. Uyumun sağlanması hem çevresel risklerin azaltılmasına hem de tarımsal verimliliğin korunmasına katkı sunuyor.

İzleme ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüldüğünü ve uygulamalardaki uygunsuzlukların mevzuata uygun şekilde tespit edilip giderileceğini belirtti. Denetimlerin aralıksız sürdüğü ve üreticilerin bilgilendirilmesine de önem verildiği vurgulandı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ BAYİLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.