Araban'da köprü yenilemesiyle kırsal erişim güçlendi

araban'da köprü yenileme çalışması tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Araban’da çok sayıda kırsal mahalleyi ilçeye bağlayan eski köprünün yenileme ve genişletme çalışmalarını tamamladı. Doğu girişinde yer alan ve 6 metre genişliğindeki Araban-Fıstıklıdağ grup yolu üzerindeki köprü, modern standartlara uygun şekilde elden geçirilerek daha güvenli hale getirildi.

yenileme kapsamı ve yapılan düzenlemeler:

Çalışmalar sırasında köprünün yapısal ömrü ve sürüş güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Mevcut dar ve deforme yapının genişletilmesiyle, yaya ve araç trafiğinin daha rahat ve emniyetli akması hedeflendi. Yenileme, bölge ulaşımı üzerinde olumlu etki yaratacak şekilde planlandı.

yerel halkın tepkisi ve ulaşımda beklenen etkiler:

Vatandaşlar ve sürücüler, yenileme çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti. Yenilenen köprünün, kırsal mahallelerin ilçeyle erişimini kolaylaştıracağı ve günlük ulaşımda güvenliği artıracağı vurgulanıyor. Proje, bölge halkının yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

ARABAN’DA KIRSAL MAHALLELERİ İLÇEYE BAĞLAYAN ESKİ DAR KÖPRÜ YENİLENDİ