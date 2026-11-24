Araç kontrolünde ortaya çıktı: Şanlıurfa'da koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 650 gram skunk

Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon ve arama:

Olayda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta arama yapıldı. Ekipler, koltuğun altında 2 parça halinde 1 kilo 650 gram skunk buldu.

Şüpheli ve adli süreç:

1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini Yapmak ve Nakletmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koltuğun altından uyuşturucu çıktı