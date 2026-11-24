Şırnak’ta liselilere yönelik bilinçlendirme eğitimi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Amaç, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık oluşturmak ve güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmaktı.

Eğitimin amaçları:

Eğitim, öğrencilere dijital ortamın görünmeyen tehlikelerini göstermek, trafik kurallarına uyumun önemini anlatmak ve kişisel güvenlik tedbirlerini öğretmek üzere tasarlandı. Programda bilinçli internet kullanımı ve siber suçlardan korunma yöntemlerine özellikle yer verildi.

Katılımcılar ve işlenen konular:

Çalışmaya Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinde görevli personel katıldı. Sunumlarda öğrencilere siber zorbalık, kişisel veri güvenliği, şüpheli içeriklerle başa çıkma yolları, temel trafik kuralları ve güvenli yol davranışları aktarıldı.

Polisler, gençlere internet ortamında paylaşım yaparken dikkat edilmesi gerekenleri örneklerle anlattı ve kişisel güvenlik için alınabilecek pratik önlemleri sıraladı. Ayrıca trafik güvenliği konusunda gençlerin sorumluluklarının altı çizildi.

Program boyunca öğrencilerin soruları yanıtlandı ve polislik mesleğinin tanıtımı yapılarak gençlerin yetkililerle iletişim kurma yolları hakkında bilgi verildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, benzer eğitimlerin devam edeceğini belirtti ve gençlerin güvenliği için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

ŞIRNAK’TA POLİS EKİPLERİ, LİSE ÖĞRENCİLERİNİ İNTERNETİN GÖRÜNMEYEN TEHLİKELERİ, KİŞİSEL GÜVENLİK VE TRAFİK KURALLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ. SİBER SUÇLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN DE ANLATILDIĞI EĞİTİMDE, GENÇLERE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNULDU.