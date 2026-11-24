Kaya hakkında ev hapsi kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, tutukluluk halinin devamı yerine ev hapsi tedbiri uygulanmak üzere tahliye edildi. Karar, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülmesi bağlamında verildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği bildirilen işlemlere odaklanıyor. Resmî açıklamalarda dosyanın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olduğu ve soruşturmanın hâlen sürdüğü belirtildi.

Tutuklama, suçlamalar ve tahliye:

6 Kasım tarihinde tutuklandığı aktarılan Kaya hakkında, kaynak bilgisine göre "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Mahkeme sürecinde, tutukluluk yerine adli kontrole ilişkin ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle Kaya serbest bırakıldı.

Soruşturma birimi ve savcılık, dosya kapsamındaki incelemelerine devam ederken tahliye kararının yargılama sürecine nasıl yansıyacağı izleniyor. Resmî makamların yapacağı ek açıklamalar ve süreçte atılacak adımlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya tahliye edildi