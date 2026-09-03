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Sivas'ta 107. yıl kutlamasında Selçuklu'dan Cumhuriyet'e milli irade kıyafetleri sergisi

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde, Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan kıyafetler öğrencilerce sergilendi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivas'ta 107. yıl kutlamasında Selçuklu'dan Cumhuriyet'e milli irade kıyafetleri sergisi

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e bir görsel yolculuk:

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Kongre Meydanı'nda düzenlenen programla sürdürülürken kültürel bir gösteriye sahne oldu. Gün, halk dansları sunumuyla başladı; farklı Türk toplulukları kendi yöresel ezgi ve figürleriyle sahnede yer aldı.

enstitü öğrencilerinin hazırlığı:

Amasya, Sivas, Tokat ve Kayseri Olgunlaşma Enstitülerinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan kıyafetler, Selçuklu döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan bir seçki olarak sergilendi. Öğrenciler hem kostümlerin sunumunu üstlendi hem de döneme ait estetik ve işçilik özelliklerini izleyicilere aktardı.

programın sonu ve katılım:

Etkinliği çok sayıda Sivaslı izledi; program, Cumhuriyet tarihine vurgu yapan etkinlikler arasında yer aldı. Günün sonunda gerçekleştirilen Misak'ı Milli Halısı kesim töreni ile program sona erdi ve katılımcılarda tarihî ve toplumsal bir iz bıraktı.

4 EYLÜL SİVAS KONGRESİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE KONGRE MEYDANI’NDA İLK...

4 EYLÜL SİVAS KONGRESİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE KONGRE MEYDANI’NDA İLK OLARAK HALK DANSLARI GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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