Sivas'ta 107. yıl kutlamasında Selçuklu'dan Cumhuriyet'e milli irade kıyafetleri sergisi

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e bir görsel yolculuk:

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Kongre Meydanı'nda düzenlenen programla sürdürülürken kültürel bir gösteriye sahne oldu. Gün, halk dansları sunumuyla başladı; farklı Türk toplulukları kendi yöresel ezgi ve figürleriyle sahnede yer aldı.

enstitü öğrencilerinin hazırlığı:

Amasya, Sivas, Tokat ve Kayseri Olgunlaşma Enstitülerinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan kıyafetler, Selçuklu döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan bir seçki olarak sergilendi. Öğrenciler hem kostümlerin sunumunu üstlendi hem de döneme ait estetik ve işçilik özelliklerini izleyicilere aktardı.

programın sonu ve katılım:

Etkinliği çok sayıda Sivaslı izledi; program, Cumhuriyet tarihine vurgu yapan etkinlikler arasında yer aldı. Günün sonunda gerçekleştirilen Misak'ı Milli Halısı kesim töreni ile program sona erdi ve katılımcılarda tarihî ve toplumsal bir iz bıraktı.

4 EYLÜL SİVAS KONGRESİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE KONGRE MEYDANI’NDA İLK OLARAK HALK DANSLARI GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.