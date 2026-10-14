araçların arasından geçmeye çalışırken minibüse çarpan iki çocuk yaralandı

araçların arasından geçmeye çalışırken minibüse çarparak yaralanma

Trabzon'un Araklı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle seyahat eden iki çocuk minibüse çarparak yaralandı. Olay, yaya geçidinin bulunmadığı Işıklar bölgesinde gerçekleşti.

kaza anı araç kameralarına yansıdı:

Olayın kaydedildiği araç kamerası görüntülerinde çocukların araçların arasından ilerlediği ve bir sürücünün korna çalarak uyarıda bulunduğu görüldü. Uyarıya rağmen geçişi sürdüren çocuklar, sağdan kontrollü gelen minibüse çarptı ve çarpmanın etkisiyle yola savruldular.

soruşturma ve sağlık durumu:

Kazanın ardından yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı; yapılan kontrollerde her iki çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Minibüs sürücüsü ve araç üzerinde yapılan incelemelerde sürücü açısından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için yaya geçidinin bulunmadığı noktalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Görüntüler, trafikte karşıya geçiş denemelerinin tehlikelerine ilişkin somut bir uyarı niteliği taşıyor.

Elektrikli bisikletle araçların arasından geçerken kaza yaptılar...O anlar kamerada