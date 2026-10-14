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Aydın'da imamların oyuyla Marankoz güven tazeledi

Diyanet-Sen Aydın Şubesi'nin 6. olağan kongresinde tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Süleyman Marankoz yeniden güven tazeledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da imamların oyuyla Marankoz güven tazeledi

diyanet-sen aydın şubesi 6. olağan kongresi:

Diyanet-Sen Aydın Şubesi’nin 6. olağan genel kurulu, sendika üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın-Muğla yolu üzerinde bulunan bir tesiste düzenlenen kongrede, tek listeyle gidilen seçim sonucunda mevcut başkan Süleyman Marankoz yeniden göreve seçildi. Kongreye Memur-Sen’e bağlı diğer sendika başkanları da katıldı.

seçim süreci ve katılım:

Seçimler tek aday üzerinden yapıldı ve üyelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Toplantı organizasyonu, katılımcıların ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ziyaret ve program vurgularını içeriyordu. Delegeler arasında birlik mesajları öne çıktı ve kongre, sendika içi istikrarın korunması yönünde değerlendirmelere sahne oldu.

başkanın mesajı ve gündem maddeleri:

Kongrede konuşan Süleyman Marankoz, sendikanın yalnızca özlük hakları ve çalışma hayatındaki sorunlarla ilgilenmediğini, aynı zamanda haksızlıklara karşı mücadele verdiğini söyledi. Marankoz, "Gücünü sadece üye sayısından değil samimiyetten alan bir sendikayız. Bu çerçevede herkes ziyaretlere ve gönül alma programlarına ağırlık vermelidir. Yarınlarımızın birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca program kapsamında, Azerbaycan’da yaşanan başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarından çıkarılması olaylarının endişe verici boyutlara ulaştığı ve bu konuda girişimlerde bulunulması gerektiği belirtildi. Kongre, önümüzdeki dönemde sendikal çalışmaların birlik ve dayanışma ekseninde sürdürülmesi kararıyla son buldu.

DİYANET-SEN AYDIN ŞUBESİ’NİN 6. 0LAĞAN GENEL KURULU YAPILDI. SENDİKA ÜYELERİNİN YOĞUN İLGİ...

DİYANET-SEN AYDIN ŞUBESİ’NİN 6. 0LAĞAN GENEL KURULU YAPILDI. SENDİKA ÜYELERİNİN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ SEÇİMLERDE MEVCUT BAŞKAN SÜLEYMAN MARANGOZ GÜVEN TAZELEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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