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Bel fıtığı ameliyatı sonrası düşük ayak ve ağır sinir hasarı iddiası

Bel fıtığı ameliyatı sonrası sol ayağında düşük ayak ve ağır sinir hasarı olduğunu iddia eden Havva Göktaş, destek alamadığı için hukuki yola başvurdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bel fıtığı ameliyatı sonrası düşük ayak ve ağır sinir hasarı iddiası

Zonguldak'ta ameliyat sonrası şikayetler ve hukuki süreç

35 yaşındaki ve iki çocuk annesi Havva Göktaş, yaklaşık 9 ay önce Zonguldak'ta özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olduğunu, operasyonun ardından sol ayağında his ve hareket kaybı yaşadığını ileri sürdü. Göktaş, ameliyatın yapıldığı kurumun Özel Level Hastanesi olduğunu ve tabip tarafından şikayetlerinin 6 ay içinde düzeleceğinin söylenmesine karşın durumunda iyileşme olmadığını belirtti.

Ameliyat ve sonrasında tespit edilen hasar:

Göktaş, ameliyat sonrası koltuk değneği kullanmak zorunda kaldığını, kendi girişimleriyle farklı hekimlere başvurduğunu ve fizik tedaviye başladığını anlattı. Altı ayın sonunda çektirdiği EMG sonucunda ayağında ağır sinir hasarı tespit edildiğini söyledi. Hastanın anlatımına göre ortaya çıkan tablo günlük yaşamını etkiliyor; sol ayağında düşük ayak (foot drop) ve kas kaybı olduğunu, parmaklarını ve ayağını istediği gibi hareket ettiremediğini belirtti.

Operasyonun süresi, kan transfüzyonu ve hastane ile iletişim:

Göktaş, ameliyat öncesi cerrahın operasyonun 1 saat süreceğini söylediğini ancak ameliyatın 4 saat sürdüğünü ifade etti. Operasyon sırasında kendisine kan verildiğini belirten Göktaş, bu uygulamanın gerekçesinin kendisine açıklanmadığını ve ameliyat sürecinin ayrıntılı şekilde araştırılmasını istediğini söyledi. Ayrıca, ameliyatı gerçekleştiren doktorun hastaneden ayrıldığını ve uzun süre muhatap bulamadığını iddia etti.

Hastane yönetiminin daha sonra kendisiyle iletişime geçtiğini ve ilerleyen tedavi giderlerini karşılayabileceklerini ilettiğini, ancak geride kalan 9 aylık sürede yaşadığı mağduriyetin giderilmesini talep ettiğini belirtti.

Mağduriyet, tedavi ve hukuki adımlar:

Göktaş, tedavi giderlerini kendi imkânlarıyla karşıladığını, fizik tedavisinin sürdüğünü ve ağrıları nedeniyle çocuklarıyla yeterince ilgilenemediğini anlattı. Sürecin hem maddi hem manevi açıdan kendisini yıprattığını söyleyen Göktaş, ameliyat sırasında yaşananların açıklığa kavuşturulmasını ve sorumluları varsa gereğinin yapılmasını istedi. Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu ve hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

ZONGULDAK&#039;TA ÖZEL BİR HASTANEDE YAKLAŞIK 9 AY ÖNCE BEL FITIĞI AMELİYATI OLAN 35 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK...

ZONGULDAK'TA ÖZEL BİR HASTANEDE YAKLAŞIK 9 AY ÖNCE BEL FITIĞI AMELİYATI OLAN 35 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK ANNESİ HAVVA GÖKTAŞ, OPERASYONUN ARDINDAN SOL AYAĞINDA HİS VE HAREKET KAYBI YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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