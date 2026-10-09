Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olarak açıklandı

Bir naaşın kimliği belirlendi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciası sonrası yürütülen arama-kurtarma ve kimlik tespit çalışmaları kapsamında, daha önce denizden çıkarılan bir naaşın kimliğinin tespit edildiği açıklandı. Yetkililerce yürütülen incelemeler sonucu naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu belirlendi.

DNA incelemeleri nasıl ilerledi:

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, naaş üzerinde gerçekleştirilen tıbbi ve adli işlemlerin ardından DNA analizlerinin tamamlandığı ve karşılaştırmalar neticesinde kimlik tespitinin kesinleştiği kaydedildi. Açıklamada, kimlik tespitinin adli süreçle uyumlu şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Arama çalışmaları ve kayıp kişi:

30 Ağustos’taki faciada toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Başlatılan arama faaliyetlerinde bugüne kadar denizden 27 naaşa ulaşıldı; kayıp durumda bulunan son bir kişiye ulaşmak için denizdeki arama çalışmaları halen devam ediyor. Yetkililer, arama ve tespit çalışmalarının öncelikle mağdurların kimliklerinin kesinleşmesine yönelik ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA 30 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELEN FİLO JET GEMİ FACİASININ ARDINDAN SÜRDÜRÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA DAHA ÖNCE ULAŞILAN BİR CESEDİN MUSTAFA DEMİR’E AİT OLDUĞU AÇIKLANDI.