Aras Burası 7/24'ün avantajları:

Aras Kargo, kargo otomatı Aras Burası 7/24 ile 7 gün 24 saat gerçekleştirilen tüm gönderimlerde indirim uygulandığını duyurdu. Kasım indirimleriyle başlayıp yılbaşına kadar uzayan dönem boyunca alınan hediyeler, Aras Burası 7/24 üzerinden indirimli gönderilebilecek ve e-ticaret iadeleri günün her saatinde ücretsiz olarak yapılabilecek.

Nasıl çalışıyor:

Kullanıcılara kendi programlarına uygun şekilde, sıra beklemeden iade ve gönderim yapma imkanı sağlayan otomat, alıcı veya gönderici ödemeli ve QR kodlu tüm gönderimlerde indirim sağlıyor. Şirket açıklamasına göre tüm işlemler yaklaşık bir dakikada tamamlanıyor; bu da yoğun dönemlerde kuyruk ve mesai sınırlamalarını ortadan kaldırıyor.

Kullanım verileri ve iade eğilimleri:

Aras Kargo'nun paylaştığı verilere göre, son bir yılda kargo otomatı üzerinden yapılan işlemlerde mesai dışı ve hafta sonu kullanımının toplam kullanımın yüzde 40'ını aştığı görüldü. Ayrıca, otomat bulunan şubelerde iade hacminin yaklaşık üçte biri kargo otomatı üzerinden gerçekleştirildi. Otomatı deneyimleyen ve ankete katılan kullanıcıların yüzde 93'ü ise hizmeti yeniden kullanacağını belirtti.

Yeni yıl yaklaşırken, başka şehirde eğitim gören çocuklara, uzaktaki dostlara ya da aileye gönderilecek hediyeler için Aras Burası 7/24, hem zaman esnekliği hem de maliyet avantajı sunan tercih olarak öne çıkıyor.

ARAS KARGO’NUN KARGO OTOMATI ARAS BURASI 7/24 ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜM GÖNDERİMLERDE İNDİRİM UYGULANDIĞI AÇIKLANDI.