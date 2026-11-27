Altıeylül’de hizmete dönüşen yatırımlar:

Altıeylül Belediyesi tarafından açılışları gerçekleştirilmiş olan iki yeni tesis, açılışlarının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından düzenli faaliyetleriyle vatandaşların kullanımına sunuluyor. Altıeylül Yaşam Merkezi gençlere ve öğrencilere yönelik sosyal imkânlarıyla öne çıkarken, Araç Bakım ve Onarım Hizmet Binası (Kademe Binası) belediyenin araç bakım süreçlerini iç kaynaklarla yürütmesine olanak veriyor. Her iki yatırım da hem halkın gündelik yaşamını kolaylaştırıyor hem de belediye kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor.

Altıeylül Yaşam Merkezi gençlerin buluşma noktası:

Gençlere ve öğrencilere yönelik hizmetler, yaşam merkezinin en dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor. Merkez bünyesindeki ALTAŞ Kafe, gençlerin sosyalleşebileceği, ders aralarında veya boş vakitlerinde bir araya gelebileceği bir ortam sunuyor. Öğrencilerin gündelik ihtiyaçlarına karşılık veren çamaşırhane ise kıyafet yıkama ihtiyacını karşılayarak özellikle taşınmalı öğrencilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla planlanan merkez, gençlerin hem eğitim hem de sosyal gereksinimlerine dönük çözümler üreterek ilçede önemli bir buluşma noktası olarak konumlanıyor.

Kademe binasında tasarruf ve süreklilik:

Kademe Binası, belediyenin hizmet araçları ve iş makinelerinin rutin bakım ve onarımlarının yapıldığı modern bir altyapı sağlıyor. Bu hizmetlerin belediyenin kendi kadrosunca yürütülmesi, dışarıdan alınacak bakım-onarım hizmetlerine bağımlılığı azaltarak belediye bütçesine doğrudan tasarruf getiriyor. Aynı zamanda araç filolarının çalışma düzeni korunuyor ve saha ekiplerinin kesintisiz görev yapması destekleniyor; bu da vatandaşlara sağlanan hizmetlerin sürekliliğini güçlendiriyor.

Altıeylül Belediyesi, yatırımları yalnızca fiziki yapılar olarak bırakmayıp işlevsel hizmetlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım hem sosyal faydayı hem de kurumsal verimliliği ön plana çıkarıyor ve ilçede sürdürülebilir hizmet sunumunu hedefliyor.

Başkan Şehirli de yatırımların aktif kullanımına vurgu yaparak şunları söyledi: ’Biz yatırımlarımızı yalnızca binalar yapmak için değil, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve belediyemizin hizmet gücünü artırmak için gerçekleştiriyoruz. Altıeylül Yaşam Merkezimizde özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. ALTAŞ Kafemiz ve çamaşırhanemizle onların yanında oluyoruz. Kademe Binamızda ise belediyemizin hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını kendi bünyemizde gerçekleştirerek kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda her yatırımın bir karşılığı, her hizmetin bir faydası olmalı. Bir taraftan komşularımızın hayatına dokunuyor, diğer taraftan belediyemizin imkânlarını en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Altıeylül için üretmeye, tasarruf etmeye ve hizmetlerimizi büyütmeye devam edeceğiz’ dedi.

İki tesisin günlük faaliyetleriyle ilçeye sağladığı kolaylıklar ve maliyet etkinliği, Altıeylül Belediyesinin yatırımları hizmete dönüştürme stratejisinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

ALTIEYLÜL’DE YATIRIMLAR HİZMETE DÖNÜŞTÜ