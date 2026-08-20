Aras Kargo’dan 100 milyon euroluk yeni yatırım ve çok boyutlu dönüşüm planı

Aras Kargo dönüşüm programı ve yatırım hedefleri

Türkiye merkezli Aras Kargo, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında şirketin çok yönlü dönüşüm programını ve önümüzdeki üç yıla yayılacak yatırım planını açıkladı. Şirket, son yıllarda 100 milyon euroyu aşkın yatırımın ardından, bir kez daha büyüme hızını artırmak için önümüzdeki üç yılda 100 milyon euro tutarında yeni kaynak ayıracağını bildirdi. Program; kültürel dönüşüm, ticari büyüme, operasyonel kapasite artışı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi başlıklara odaklanıyor.

operasyonel kapasite ve transfer merkezleri:

Açıklamada şirket ağıyla ilgili rakamlar da paylaşıldı: 28 transfer merkezi, 800’ü aşkın şube, yaklaşık 6 bin Aras Burası esnaf noktası ve yaklaşık 14 bin kişilik ekip ile Aras Kargo her gün 1 milyondan fazla adrese hizmet veriyor. Transfer merkezi yatırımlarıyla kargo işleme kapasitesi saatte 365 bine, saniyede yaklaşık 100 adete çıkarıldı.

2025’te 8,3 milyon euro yatırımla yenilenen Hadımköy Transfer Merkezi’nin günlük kapasitesi 600 binin üzerine çıkarken, Gaziantep’teki yeni transfer merkezi 15 bin 200 metrekare alana sahip. Ankara Transfer Merkezi’nin kapasitesi ise açıklamaya göre 6 katın üzerinde arttırıldı. 2026 planları arasında İstanbul Fenertepe başta olmak üzere Afyonkarahisar, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Kayseri’de sorter ve transfer merkezi yatırımları bulunuyor. Ayrıca Doğrudan Dağıtım Merkezi modeliyle aynı gün teslimat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

dijital dönüşüm ve uluslararası genişleme:

Aras Kargo’nun teknoloji iştiraki Aras Digital tarafından geliştirilen çözümlerden bazıları Avusturya Postanesi şirketlerine ihraç edildi. Yapay zekâ destekli Aras Rotalama Platformu ile rota, yakıt ve karbon optimizasyonu sağlanıyor; NESY sistemiyle altı ülkede planlama, operasyon, müşteri yönetimi ve kargo takibi tek platformda yürütülüyor. Şirket, 2026 teknoloji mimarisi Aras DigiCore kapsamında yapay zekâ, otomasyon, bulut, siber güvenlik, sensör ve veri teknolojilerini bir araya getirmeyi planlıyor.

Uluslararası operasyonlar Aras Global çatısı altında birleştirilirken, yeni kurumsal kimliğin Gürcistan ve Özbekistan’da uygulanmasına başlandı; Azerbaycan dönüşümünün ise 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

sürdürülebilirlik ve filo dönüşümü:

Şirketin sürdürülebilirlik adımları da programın önemli bileşenlerinden. Yeşil İlçe programı kapsamında 10 ilçede elektrikli teslimat gerçekleştiriliyor; bu sayının 2026 sonunda 13 ilçeye çıkarılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji sertifikalarıyla dört ülkede 109 bin 500 ton karbon emisyonu ve 16,8 milyon kWh elektrik kaynaklı emisyon dengelendiği belirtildi. Ayrıca yılda 1 milyon kilogramdan fazla atığın geri dönüştürüldüğü açıklandı. Rota optimizasyonu ve filo dönüşümü kapsamında 5 bini aşkın araç ve kurye olan filonun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dönüşümü planlanıyor.

Toplantıda söz alan Aras Kargo CEO’su Barbara Hagen, "Türkiye’ye ve büyüme potansiyeline güçlü bir şekilde inanıyoruz. Aras Kargo olarak bugün yalnızca kargo taşımıyor, Türkiye’nin ticaretinin ve e-ticaret ekosisteminin büyümesini mümkün kılan altyapıyı inşa ediyoruz. İnsan, teknoloji, operasyon ve sürdürülebilirlik odağında yürüttüğümüz çok boyutlu dönüşümle; yerel pazar liderliğimizi Avusturya Postanesi’nin uluslararası gücüyle birleştirirken, geliştirdiğimiz teknoloji ve operasyonel uzmanlığı Avrupa’ya da taşıyoruz," dedi ve yatırımların Türkiye’nin gelecekteki büyümesini taşıyacak altyapı yatırımları olarak görüldüğünü vurguladı.

Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay ise şirketin insan odaklı dijital dönüşümüne dikkat çekerek, "Kargonun geleceğinde insansız bir dönüşüm olamaz, bunu dijital dönüşüm ile destekliyoruz. Gönderilerimizin yüzde 70-80’i e-ticaretten gelmekte; yatırımlarımızın çoğu e-ticaret odaklı. Aras Kargo sadece Türkiye’de değil bölgesel lider olma yolunda da adımlar atıyor," ifadelerini kullandı.

Aras Kargo’nun açıkladığı plan, şirketin hem yurtiçi operasyonel kapasitesini hem de dijital ve sürdürülebilir altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket yetkilileri, atılacak adımların kısa vadede kapasite artışı sağlayıp uzun vadede Türkiye ve bölge ticaretine destek verecek kalıcı altyapılar inşa edeceğini belirtti.

ARAS KARGO, OPERASYONEL KAPASİTE, DİJİTAL ALTYAPI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ULUSLARARASI BÜYÜMEYE YÖNELİK DÖNÜŞÜM PROGRAMINI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.