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Araştırma hedefleri netleşiyor: BUÜ genç öncelikli alan araştırmacılarıyla yol haritası çizdi

BUÜ, YÖK'ün tahsis ettiği öncelikli alan araştırmacılarıyla SciVal ve LABSİS temelli performans izleme, mentörlük ve iş birliği stratejilerini ele aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Araştırma hedefleri netleşiyor: BUÜ genç öncelikli alan araştırmacılarıyla yol haritası çizdi

Araştırma hedefleri netleşiyor: BUÜ genç öncelikli alan araştırmacılarıyla yol haritası çizdi

Bursa Uludağ Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi vizyonu kapsamında nitelikli yayın ve proje kapasitesini artırmak amacıyla YÖK tarafından tahsis edilen Öncelikli Alan Araştırma Görevlileriyle stratejik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ve genç araştırmacılar katıldı.

kurumsal altyapı ve şeffaflık:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin araştırma odağını güçlendirmek için altyapıyı sürekli geliştirdiklerini belirtti. SciVal ve LABSİS gibi sistemlerle akademik verilerin ve cihaz envanterinin şeffaf şekilde izlenmesini sağladıklarını ve merkez laboratuvar altyapısını akademisyenlerin hizmetine açtıklarını vurguladı. Yılmaz, nitelikli insan kaynağını üniversite bünyesinde tutmanın ve yetenekli akademisyenleri yapıya kazandırmanın temel öncelik olduğunu ifade etti ve genç araştırmacılardan disiplinler arası etkileşimle güçlü akademik performans beklediklerini söyledi.

performans izleme, mentörlük ve iş birliği:

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca toplantıda performans göstergeleri ve veriye dayalı izleme süreçlerini paylaştı. Scopus ve SciVal veri tabanları üzerinden Q1 seviyesindeki yayınlar ve dış kaynaklı projelerin yakın takibe alındığını belirten Karaca, amaçlarının sadece veriyi izlemek değil sürdürülebilir bir araştırma ekosistemi oluşturmak olduğunu kaydetti. Karaca, genç araştırmacıların üretkenliğini artırmak ve kurumun uluslararası görünürlüğünü yükseltmek için mentörlük, proje destekleri ile Proje Ofisi nin uzman kadrosu ve gönüllü mentör hocaların sürekli rehberlik sağladığını anlattı.

Toplantıda ayrıca akademi-sanayi etkileşimi, tematik etkinlikler ve akredite test imkânlarının üniversitenin sıralamalardaki konumunu güçlendirmedeki rolü tartışıldı. Oturum, araştırmacıların kendilerini ve çalışma alanlarını tanıtmalarının ardından yeni döneme dair başarı dilekleriyle sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA NİTELİKLİ YAYIN...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA NİTELİKLİ YAYIN KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA STRATEJİK BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ. YÖK TARAFINDAN BUÜ’YE TAHSİS EDİLEN ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TOPLANTI; REKTÖR PROF. DR. FERUDUN YILMAZ, REKTÖR YARDIMCILARI PROF. DR. İRFAN KIRIŞTIOĞLU, PROF. DR. CAFER ÇİFTÇİ, AR-GE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ESRA KARACA VE GENÇ ARAŞTIRMACILARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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