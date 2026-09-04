Ataşehir’de okullar eğitim yılına hazır: temizlikten onarıma kapsamlı çalışma

Okullar yeni döneme hazırlanıyor:

Ataşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Amaç, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda ders yılına başlamasını sağlamaktır.

Saha çalışmaları ve bakım:

Belediye ekipleri, okul bahçelerinde tazyikli suyla yıkama işlemleri gerçekleştiriyor; yeşil alanlarda çim biçme ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor. Yıpranan zeminler yenilenirken, boya gerektiren yüzeyler boyanıyor ve okul içindeki veya bahçedeki oturma alanlarındaki bankların bakım ve onarımları titizlikle yapılıyor.

Bu uygulamalar, sadece görsel düzenlemeyle sınırlı kalmayıp, yüzeylerin güvenli hale getirilmesi ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine odaklanıyor. Yapılan çalışmalar öğrenci dolaşımını, oyun alanlarının kullanımını ve genel yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Eğitim destekleri ve fırsat eşitliği:

Ataşehir Belediyesinin eğitime yönelik destekleri yalnızca fiziksel bakım ile sınırlı değil. İlçede yaşayan ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik beslenme ve eğitim materyali desteği de yeni eğitim öğretim döneminde devam ediyor. Bu destekler, öğrencilerin ders sürecine daha eşit şartlarda katılmalarına katkı sağlamak üzere planlanıyor.

Tüm bu çalışmalar, belediyenin yıl boyunca sürdürdüğü okul bakım ve destek programının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Ataşehir Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini sürdürülebilir biçimde sürdürerek yerel düzeyde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

ATAŞEHİR’DE OKULLAR TEMİZLENEREK YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR