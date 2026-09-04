Dolar 48,2430 -0,35%
Euro 56,2880 -0,03%
Bist 13.966,79 +0,25%
Altın Gram 7.008,87 -0,46%
EUR/USD 1,1624 -0,06%
Brent Petrol 94,85 -0,70%
--°

Bursaspor, Manisa FK maçı için enerjiyi koruyor

İstanbulspor'u 4-0 yenen Bursaspor, 6. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maça ara vermeden yenilenme ve taktik odaklı antrenmanlarla hazırlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursaspor, Manisa FK maçı için enerjiyi koruyor

Bursaspor hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında İstanbulspor’u 4-0 yenen Bursaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenmanın içeriği:

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor müsabakasında ilk 11’de görev alan futbolcular yenilenme (rejenerasyon) çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve dar alan oyunları üzerinde yoğunlaştı.

Teknik heyetin önceliği:

Çalışmanın temel hedefi, maç ritmini ve takım temposunu korurken oyuncuların toparlanmasını sağlamak şeklinde öne çıktı. Antrenman içeriği bu doğrultuda şekillendirildi ve hem fiziksel iyileşme hem de taktik uyum üzerinde duruldu.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA İSTANBULSPOR&#039;U 4-0 MAĞLUP EDEN BURSASPOR, ARA VERMEDEN 6. HAFTADA...

TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA İSTANBULSPOR'U 4-0 MAĞLUP EDEN BURSASPOR, ARA VERMEDEN 6. HAFTADA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MANİSA FK KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA START VERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığspor, Alp Arda Abay'ı bir yıllığına kadrosuna kattı
images

Rektörden moral ziyareti: Hacımüftüoğlu Erzurumspor'a inanç verdi
images

Aliağa'nın forvet hattı iki genç isme emanet
images

Talisca'nın Fenerbahçe defteri: gol bol, penaltılar tartışmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de siber operasyon: 144 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

Kula’da birlik ve anma: kurtuluşun 104. yılı törenlerle kutlandı

Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlarda engelsiz erişim sağlanıyor

Keskin'de çıkan yangın kerpiç bağ evini ve samanlığı kullanılamaz hale getirdi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı