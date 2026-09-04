Bursaspor, Manisa FK maçı için enerjiyi koruyor

Bursaspor hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında İstanbulspor’u 4-0 yenen Bursaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenmanın içeriği:

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor müsabakasında ilk 11’de görev alan futbolcular yenilenme (rejenerasyon) çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve dar alan oyunları üzerinde yoğunlaştı.

Teknik heyetin önceliği:

Çalışmanın temel hedefi, maç ritmini ve takım temposunu korurken oyuncuların toparlanmasını sağlamak şeklinde öne çıktı. Antrenman içeriği bu doğrultuda şekillendirildi ve hem fiziksel iyileşme hem de taktik uyum üzerinde duruldu.

TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA İSTANBULSPOR'U 4-0 MAĞLUP EDEN BURSASPOR, ARA VERMEDEN 6. HAFTADA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MANİSA FK KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA START VERDİ.