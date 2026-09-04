Vali saha çalışmalarını değerlendirerek Roman vatandaşlara erişimi güçlendirme yollarını ele aldı

Vali Hacıbektaşoğlu ile değerlendirme toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ali Osman Yılmaz, Roman Saha Koordinatörü Yetiş Kocasoy ve Zonguldak Romanlar Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Satı Çakıcı'yı makamında kabul etti.

saha faaliyetlerinin kapsamı:

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı ve sahada yürütülen uygulamalar değerlendirmeye alındı. Görüşmede, Roman vatandaşlara yönelik erişim, hizmet koordinasyonu ve uygulama pratiklerinin gözden geçirilmesi öne çıktı.

iş birliği ve izleme süreçleri:

Katılımcılar, saha çalışmalarının etkinliği için kurum ve sivil toplum iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Değerlendirmede, hizmetlerin yerinde takip edilmesi, ihtiyaçlara hızlı cevap verilmesi ve uygulamaların izlenmesi konularının öncelikli olduğu belirtildi.

Toplantı sonrasında, yürütülen faaliyetlerin devamlılığı ve yürütme mekanizmalarının güçlü tutulması gerektiği vurgulandı. Yetkililer mevcut uygulamaların değerlendirilmesine dayalı düzenlemelerin takip edileceğini ifade etti.

Görüşme, sahada yapılan çalışmaların güçlendirilmesi ve ilgili paydaşlar arasındaki koordinasyonun artırılması hedefiyle tamamlandı.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.