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Okul öncesi hareketliliği: Mardin'de kırtasiyelerde etiket ve fiyat denetimi

Mardin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçe ve merkezde yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyelerde etiket, fiyat ve mevzuat denetimlerini yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul öncesi hareketliliği: Mardin'de kırtasiyelerde etiket ve fiyat denetimi

Mardin genelinde saha çalışmaları:

Mardin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kent merkezinde ve ilçelerde kapsamlı kırtasiye denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler, 10 ilçe ve merkezde eş zamanlı yürütülerek ürünlerin etiket ve fiyat bilgilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler aynı zamanda işletme sahiplerini tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve etiket düzenlemeleri konusunda bilgilendirdi.

Denetimlerin hedefi ve kapsamı:

Yapılan kontrollerde öncelik ürün etiketlerinin tam ve doğru bilgiler içermesi ile fiyat etiketi uygulamalarının mevzuata uygunluğu oldu. Denetimler hem kontrol amaçlı hem de bilgilendirme amaçlı planlandı; ekipler, eksik veya hatalı uygulama tespitinde işletmelere yönlendirme ve uyarıda bulundu. Denetimler sırasında işletmelere mevzuat hatırlatmaları yapılarak, tüketici hakları ve doğru etiketleme üzerinde duruldu.

Yetkililerin açıklamaları:

Behiye Çekirdekci Gedik, denetimlerin Bakanlığın talimatı doğrultusunda özellikle okul öncesi döneminde sıklaştırıldığını belirterek, "Bakanımızın talimatı üzerine kırtasiye denetimlerimize okul öncesi okullar açılmadan bir ağırlık vermiş durumdayız. Günlük rutin denetimlerimiz zaten devam etmekteydi" ifadelerini kullandı.

Gedik, rutin denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını vurgulayarak, "Bu rutin denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Onları sürekli olarak, düzenli olarak Bakanlığa tablo halinde gönderiyoruz" dedi. Ayrıca ekiplerin sahada düzenli olarak denetimlere devam ettiğini belirtti: "Hem kontrol amaçlı hem de onları etiket konusunda bilgilendirme amaçlı denetimlerimiz sürmektedir. Ekiplerimiz 10 ilçe ve merkezde düzenli olarak sahada denetimlerimizi sürdürmekteyiz."

Yetkililer, velilerin ve tüketicilerin doğru etiketleme ve şeffaf fiyat uygulamaları konusunda rahat olmaları gerektiğini, denetimlerin hem tüketici güvenini sağlamak hem de işletmelerin mevzuata uyumunu desteklemek için sürdürüleceğini ifade etti.

MARDİN&#039;DE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ KIRTASİYE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

MARDİN'DE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ KIRTASİYE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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