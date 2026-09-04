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Karapınar'da sağlıklı nesiller için anne sağlığına dikkat çekildi

Karapınar'da Zekeriya Mustafa İvriz Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte anne sağlığı, gebelik ve doğum süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karapınar'da sağlıklı nesiller için anne sağlığına dikkat çekildi

Karapınar'da anne sağlığına odaklanan etkinlik

Karapınar'da Zekeriya Mustafa İvriz Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Gelecek' başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte anne sağlığının önemi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

etkinlikte ele alınan konular:

Programda katılımcılara anne sağlığının korunması, gebelik ve doğum süreçlerinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar ile sağlıklı yaşam önerileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler kapsamında katılımcıların sorularına da yanıt verildi.

hafta kapsamında sürecek çalışmalar:

Düzenleyiciler, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası boyunca farklı konu başlıklarıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Etkinlik, yerel düzeyde anne sağlığı bilincinin artırılmasına ve toplum sağlığı kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA &quot;SAĞLIKLI ANNE, SAĞLIKLI...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA "SAĞLIKLI ANNE, SAĞLIKLI GELECEK" KONULU ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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