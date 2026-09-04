Hakkâri’de kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi sıkılaştırıldı

Denetimlerin amacı ve yürütülmesi:

Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Hakkâri genelinde kırtasiye ve okul malzemesi satan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin temel amacı, öğrenci ve velilerin doğru fiyat bilgisine erişimi ile satışa sunulan ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamaktır.

Kontrollerde hangi uygulamalar yapıldı:

Ekipler, iş yerlerinde fiyat etiketleri üzerinde inceleme yaptı; raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, etiketleme eksiklikleri ve tutarsızlıklar tespit edildiğinde gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca satışa sunulan kırtasiye ürünlerinin güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edilerek, tehlike oluşturabilecek ürünlere karşı hassasiyet gösterildi.

Esnafa bilgilendirme ve denetimlerin devamı:

Denetimler sırasında iş yeri yetkililerine ilgili mevzuat, doğru etiketleme uygulamaları ve ürün güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, eğitim öğretim yılı öncesinde benzer kontrollerin sürdürüleceğini ve tüketici haklarının korunmasına yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti. Vatandaşların doğru fiyat ve güvenli ürün beklentisinin karşılanması için denetimlerin önemine vurgu yapıldı.

2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE HAKKÂRİ’DE KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI İŞ YERLERİNE YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR.