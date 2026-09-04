Canik Belediyesi KPSS gününde adayların hizmetinde

Canik Belediyesi KPSS gününde adayların yanında

Canik Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS-Lisans sınavında adaylara saha destekleri ve kolaylıklar sunacağını duyurdu. Belediye, sınav merkezlerindeki yönlendirme ve bekleme düzenlemelerinin yanı sıra sınav giriş belgesi çıktısı almak isteyenler için hizmet binasını açık tutacak.

belediye hizmet binası ve sınav günü düzenlemeleri:

Sınav günü boyunca belediye hizmet binası, sınav giriş belgesinin çıktısını almak veya son dakika işlemleri için adayların kullanımına açık olacak. İlçedeki sınav merkezlerinde bekleme alanları oluşturulacak ve belediye ekipleri, sınav merkezlerinin bulunduğu güzergâhlarda adaylara yönlendirme yapacak.

ekiplerin rolleri ve adaylara sunulan destekler:

Belediye ekipleri sınav merkezlerinde adaylara ve ailelere ikramlarda bulunacak, yönlendirme hizmeti sağlayacak ve sınav alanı çevresindeki düzenlemeleri takip edecek. Bu uygulamalarla gençlerin ve ailelerin sınav heyecanın kolay ve düzenli bir süreçle yaşaması amaçlanıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2026-KPSS Lisans’a girecek adaylar için desteklerini vurgulayarak, "KPSS’ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı ayrıca, bu yıl da Canikli adayların sınav başvuru ücretlerini karşıladıklarını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı: "Canik’imizde KPSS’ye girecek gençlerimiz için tüm ekiplerimizle birlikte sahada olacağız. Belediye hizmet binamız, sınav merkezleri ve sınav merkezleri güzergâhlarında ekiplerimizle birlikte kıymetli adaylarımızı ve ailelerimizi karşılayacağız. KPSS’ye girecek adaylarımızın sorunsuz bir sınav süreci geçirmeleri adına ekiplerimizle birlikte görevimizi sürdüreceğiz. Sınav dönemleri öncesinde olduğu gibi sınav süreçlerinde de gençlerimizin ve ailelerimizin heyecanını paylaşmayı sürdürüyoruz. 2026-KPSS Lisans’a girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum"

Belediye yetkilileri, sınav öncesi ve sınav günü uygulamalarının adayların ihtiyaçlarına hızlı cevap verecek şekilde planlandığını belirtirken, vatandaşlara sınav günü yönlendirme ve bilgi noktalarından faydalanmaları çağrısında bulundu.

HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2026 KPSS-LİSANS ADAYLARI İÇİN SAHADA OLACAK CANİK BELEDİYESİ, SINAV MERKEZİ YÖNLENDİRMELERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI ALMAK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN BELEDİYE HİZMET BİNASINI AÇIK TUTACAK.