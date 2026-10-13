Çalışma alanı verilmeyen kömürcülerden yetkililere çağrı

Trabzon'da limandan kömür sevkiyatı yapan firmalar ile sektörde çalışanlar, Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde depolama alanı olarak kullanılan bölgeden çıkarılma ihtimaline karşı ortak bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıda sektör temsilcileri, sürecin şeffaf yürütülmediğini, muhatap gösterilmediğini ve kararların somut hukuki gerekçe olmadan alınamayacağını vurguladı.

Sektör temsilcilerinin talepleri:

Sınırlı Sorumlu Çağlayan Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mustafa Bayraktar basın açıklamasında faaliyetlerinin sonlandırılmasına karşı çıktıklarını belirtti. Bayraktar, 30 yıldır sürdürdükleri emeği ve geçimleri savunmak için toplandıklarını; nakliye, şoförler, asgari ücretli çalışanlar, emekliler, akaryakıtçılar, esnaf, tedarikçiler ve bu ekosistemden geçimini sağlayan binlerce kişinin kararın etkisi altında kalacağını söyledi. Açıklamada, eksikler varsa bunun konuşularak, denetlenerek çözülmesi gerektiği; ancak sektörü tek taraflı ve mesnetsiz iddialarla kapatmanın kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bayraktar ayrıca, sektörün yok edilmesine izin vermeyeceklerini ve yetkililerden alternatif alan gösterilmeden faaliyetlerinin sonlandırılamayacağını belirtti.

Süreç, iletişim eksikliği ve ticari sonuçları:

Kömürcüler temsilcisi Okan Murtezaoğlu sürecin başından beri işletmecilere kapalı yürütüldüğünü, kendileriyle görüşülmediğini ve kendilerine herhangi bir yer gösterilmediğini aktardı. Murtezaoğlu, doğrudan faaliyet durdurma kararının 20 Temmuz'da alındığını ve o tarihten bu yana gemi getiremediklerini söyledi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak denizyolu çıkışlarında yaşanan riskler nedeniyle kömür temininde zaten güçlükler bulunduğunu, alınan kararın sektöre ek yük getirdiğini ifade etti.

Katılımcılar, karar alma süreçlerinde kurumlar arası koordinasyon eksikliğine dikkat çekti ve kimin hangi yetkiyle işlem yaptığına dair belirsizliğin giderilmesini talep etti. Toplum içinde yer alan ekonomik bağlantıların, tedarik zincirinin ve binlerce hanenin geçim kaynağının korunması gerektiği belirtildi.

Beklenen adımlar ve çağrı:

Temsilciler, konunun siyasal bir tartışma malzemesi olmadığını, çözümün ancak taraflarla açık görüşmelerle ve hukuka uygun adımlarla sağlanabileceğini söyledi. Basın açıklamasında yetkililere yönelik olarak süreçlerin şeffaflaştırılması, muhatap gösterilmesi ve varsa alternatif depolama alanlarının somut olarak sunulması talep edildi. Sektör tarafı, haklarının korunana kadar tepkisini sürdüreceğini bildirdi.

Olay, hem yerel yönetim kararlarının uygulama biçimi hem de ekonomik etkileri bakımından izlenmeye devam edecek. İlgili tarafların adil, ölçülü ve hukuki dayanağı olan çözümlerle ortak akla dönülmesi gerektiği çağrısı metinde öne çıktı.

TRABZON’DA LİMANDAN KÖMÜR SEVKİYATI YAPAN FİRMALARIN, DEPOLAMA ALANI OLARAK KULLANILAN ORTAHİSAR İLÇESİNE BAĞLI ÇAĞLAYAN MAHALLESİ’NDEN ÇIKARILMASININ GÜNDEME GELMESİ ÜZERİNE KÖMÜR SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOK SAYIDA İŞLETMECİ VE ÇALIŞAN BİR ARAYA GELEREK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.