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Hataylı genç esnaftan üç yıllık boykot: İsrail menşeli ürünlere yer yok

Hatay'ın Hassa ilçesinde market işleten 20 yaşındaki Yasin Kuş, Gazze'ye tepki olarak üç yıldır İsrail menşeli ürünleri satmıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Hataylı genç esnaftan üç yıllık boykot: İsrail menşeli ürünlere yer yok

Hatay'da genç esnaf üç yıldır İsrail menşeli ürünleri satmıyor

Hatay'ın Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde market işleten 20 yaşındaki Yasin Kuş, Gazze ve Filistin'de yaşanan gelişmelere tepki olarak yaklaşık 3 yıldır İsrail menşeli ürünleri raflarına koymuyor. İşletmesinden elde ettiği geliri marketten sağlayan Kuş, kararını kararlılıkla sürdürdüğünü ve kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunduğunu belirtiyor.

boykot kararının gerekçesi:

Kuş, Gazze ve Filistin'de yaşanan olayların ardından üç yıl önce satışa koymadığı ürünler için boykot kararı aldığını söylüyor. Kararın detaylarına değinirken herhangi bir marka ismi vermediğini, bunun yerine menşei bazlı bir hassasiyetle hareket ettiklerini ifade ediyor. Aradan geçen süre boyunca bu tutumunu aynı ısrarla sürdürdüğünü vurguluyor.

iş yerinde uygulama ve çağrı:

Markette tepkisini görünür kılmak için içecek dolabına 'Bu dolapta çocuk katili İsrail’i destekleyen içecekler bulunmamaktadır' yazısını asan Kuş, iş yerine ayrıca Filistin bayrağı yerleştirdi. Boykot kapsamındaki ürünleri işletmeye almadığını belirten genç esnaf, vatandaşlardan alışveriş yaparken ürünlerin menşeine dikkat etmelerini ve duyarlılık göstermelerini istediğini söyledi.

HATAY&#039;DA MARKET İŞLETEN 20 YAŞINDAKİ YASİN KUŞ, GAZZE&#039;DE YAŞANANLAR NEDENİYLE YAKLAŞIK 3 YILDIR...

HATAY'DA MARKET İŞLETEN 20 YAŞINDAKİ YASİN KUŞ, GAZZE'DE YAŞANANLAR NEDENİYLE YAKLAŞIK 3 YILDIR İSRAİL MENŞELİ ÜRÜNLERİ SATMIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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