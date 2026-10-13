Ardahan'da gelenekten gelen kavılca tohumları yeniden toprakla buluştu

Ardahan'da geleneksel tarımın simgelerinden ata tohumu kavılcanın hasadı tamamlandı. Üretim, geçmişten günümüze uzanan tarımsal geleneğin korunması açısından önem taşıyor.

hasat süreci ve üretimin yeri:

Hasat çalışmaları, Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde yetiştirilen kavılca tarlalarında sona erdi. Bu çalışma, ata tohumlarının yeniden üretime kazandırılması ve yerel tarım bilgisinin yaşatılması amacıyla yürütüldü.

Hasadın tamamlanmasıyla üretim sezonunun önemli bir aşaması geride kaldı; elde edilen tohumlar hem korunacak hem de gelecek sezonlar için kullanılacak.

ata tohumlarının korunması ve tarımsal çeşitlilik:

Günümüzde yaygınlaşan modern tarım uygulamalarına karşın, geleneksel tohumların sürdürülmesi biyolojik çeşitlilik ve kültürel miras açısından kritik bir rol oynuyor. Kavılca gibi yerel tahılların yetiştirilmesi, bölgesel üretim kültürünün sürekliliğine katkı sağlıyor.

Bu çalışmalar, yerel üretimin desteklenmesi ve ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğini tekrar gündeme taşıdı. Tarımsal mirasın korunması, sürdürülebilir tarım politikalarının da ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

ARDAHAN'DA GELENEKSEL TARIMIN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN ATA TOHUMU KAVILCANIN HASADI TAMAMLANDI