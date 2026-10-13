Konya'da ekonominin yönü ve riskleri masaya yatırıldı

Zirvenin kapsamı ve hedefleri:

İhlas Medya Grubu bünyesindeki Türkiye’de İş Dünyası Dergisi tarafından gerçekleştirilen "Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi" Konya'da bir otelde düzenlendi. Moderatörlüğünü derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın üstlendiği etkinlikte, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Görgülü, İhlas Medya Grup Başkan Yardımcısı Tuba Gençay, Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat ile iş dünyasından temsilciler ve davetliler yer aldı.

Toprak, açılış konuşmasında zirveyi bir tür kamuoyu hizmeti ve sosyal sorumluluk projesi olarak tanımladı: "Kentin risklerini, fırsatlarını, geleceğe ilişkin yatırımlarını dergimize yansıtıp İhlas Medya grubu olarak da diğer mecralarımıza yansıtıp olayı tüm kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz." Konya'nın ekonomik rotasının ve olası yatırım alanlarının forumun temel gündem maddeleri arasında olduğu vurgulandı.

Konya'nın ekonomik performansı:

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kentin son çeyrek yüzyıldaki gelişimini ayrıntılı rakamlarla aktardı. Öztürk, 2000 yılı ile 2025 dönemi mukayesesiyle Konya'nın ekonomik parametrelerinin Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirtti. Öne çıkan veriler şunlar:

- Konya'nın ihracatı 2000'de 80 milyon dolar iken bugün yaklaşık 4 milyar dolar düzeyine ulaştı; karşılaştırma için Türkiye'nin 2000 ihracatı 43 milyar dolar olarak hatırlatıldı.

- Son 25 yılda kişi başına düşen milli gelir ve istihdam göstergelerinde Konya'nın Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilediği, işsizlik oranlarının ise genel ortalamaların altında kaldığı ifade edildi.

Öztürk, Konya'nın güçlü bir yerel girişimcilik kültürüne sahip olduğuna dikkat çekti: "Bugün 4 milyar dolar ihracat yapılırken, bunun büyük kısmı şehrin kendi yatırımcısı ve sanayicisi tarafından gerçekleştirildi; dışarıdan gelen büyük ölçekli yabancı sanayi yatırımları sınırlı." Ayrıca şehirdeki patent ve marka tescil istatistiklerinin son on yılda üst sıralarda yer aldığı vurgulandı.

Sigortacılık, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik:

Zirvenin ana sponsoru olan Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat, sigortacılığın ekonomik devamlılık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Polat'ın öne çıkardığı noktalar:

- Türkiye'de sigortacılıkta uluslararası gelişmiş ülke seviyesinin gerisinde kalındığına dair değerlendirme.

- İşletmelerin sigortayı maliyet kalemi olarak görme eğilimini bırakması gerektiği; kriz dönemlerinde sigortanın öneminin daha da arttığı vurgulandı.

Polat sözlerini şu ifadelerle özetledi: "İhtiyaç olduğunda satın alamayacağınız tek şey sigorta. Çünkü hasar sonrası geri dönüp sigortayı sonradan alıp karşılığını talep edemezsiniz." Ayrıca geleneksel risklerin yanında artık siber ve finansal risklerin de işletmeler için kalıcı tehditler oluşturduğu hatırlatıldı.

Ulaşım yatırımları ve kent içi mobilite:

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Görgülü, kentin ulaşım altyapısında yapılan ve planlanan yatırımları anlattı. Görgülü, belediye başkanı Uğur İbrahim Altay vizyonu doğrultusunda raylı sistem yatırımlarının hızlı şekilde sürdüğünü belirtti ve yakın vadede Konyalıların altyapı iyileşmesini göreceğini söyledi.

Ulaşımla ilgili öne çıkan veriler şu şekilde sunuldu: şehirde yaklaşık 700 otobüs ve 1.200 şoför görev yapmakta, günlük toplamda yaklaşık 120.000 kilometre yol katediliyor; söz konusu mesafeyle "dünyayı 2 buçuk tur atmak" mecazi olarak ifade edildi. Raylı sistemde ise günlük yaklaşık 3.600 kilometre yol kat edilmekte ve tramvay hatlarında yaklaşık 185.000 yolcu taşınıyor. Ücret tarifesinde ise tam bilet 29 lira, öğrenci bileti 12 lira düzeyinde olduğu aktarıldı.

Zirve katılımcıları ve konuşmacılar genel olarak Konya'nın güçlü sanayi ve ticaret altyapısı, artan ihracat performansı ve altyapı yatırımlarının bölgesel büyüme için önemli fırsatlar sunduğu konusunda hemfikir oldu. Etkinlik, yerel aktörlerin deneyim paylaşımı ve risk yönetimine yönelik farkındalık artırma hedefleriyle sona erdi.

Celal Toprak'ın vurguladığı üzere bu tür toplantılar, kentin geleceğe dönük yatırım rotasını ve risklerini kamuoyuna aktarmak amacıyla düzenlenen sürekli bir platform olma niteliği taşıyor ve İhlas Medya Grubu tarafından sosyal sorumluluk kapsamında takip ediliyor.

İHLAS MEDYA GRUBU BÜNYESİNDEKİ TÜRKİYE'DE İŞ DÜNYASI DERGİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EKONOMİYE YÖN VERENLER ZİRVESİ KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.