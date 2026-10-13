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Balıkesir-İstanbul hattında BTTBUS ile konforlu ve hızlı ulaşım

BTTBUS, Balıkesir–İstanbul hattında günlük seferler, Harem Otogarı–Marmaray ücretsiz servisi ve üç saatte ekonomik ve güvenli ulaşım sunuyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Balıkesir-İstanbul hattında BTTBUS ile konforlu ve hızlı ulaşım

BTTBUS seferleri Balıkesir ile İstanbul arasında:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) AŞ çatısı altında faaliyet gösteren BTTBUS, Balıkesir ile İstanbul arasındaki düzenli seferleriyle vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Hizmet, özellikle öğrenciler ve düzenli şehirlerarası yolculuk yapanlar için erişilebilir alternatifler sunuyor.

sefer saatleri ve güzergah:

Balıkesir’den İstanbul Harem Otogarı’na her gün gerçekleştirilen seferlerde ulaşım konforu ön planda tutuluyor. Araçlar, Balıkesir’den 08.00 - 13.00 ve 17.00 saatlerinde hareket ederken, Harem Otogarı’ndan kalkışlar 12.30 - 17.30 ve 21.30 saatlerinde yapılıyor. BTTBUS, Kadıköy, Beşiktaş ve Yenikapı ile hızlı entegrasyon sağlayarak şehir içi bağlantıları kolaylaştırıyor.

ulaşım süresi ve ek hizmetler:

Balıkesir’den İstanbul’a üç saatte ulaşım imkânı sunan BTTBUS, ekonomik fiyatlandırma ve güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor. Harem Otogarı’ndan Marmaray hattına erişimi kolaylaştırmak amacıyla sağlanan ücretsiz servis hizmeti, yolcuların İstanbul içindeki aktarmalarını zahmetsiz hale getiriyor.

bilet ve iletişim:

BTTBUS ile seyahat etmek isteyenler, bilet ve sefer bilgilerine telefon veya internet üzerinden ulaşabiliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0850 307 80 10 numaralı hattı arayabilir veya https://bilet.balikesirulasim.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. BTTBUS, Balıkesir ile İstanbul arasında güvenli, konforlu ve erişilebilir ulaşımı sürdürmeyi amaçlıyor.

BTTBUS, BALIKESİR İLE İSTANBUL ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DÜZENLİ SEFERLERLE VATANDAŞLARA GÜVENLİ...

BTTBUS, BALIKESİR İLE İSTANBUL ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DÜZENLİ SEFERLERLE VATANDAŞLARA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İMKÂNI SUNUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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