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Erzincan TSO yol haritasını açıkladı: fuar, eğitim ve lojistik öncelikli hedefler belirlendi

Erzincan TSO çalıştaylarla fuar, eğitim, turizm ve lojistiğe öncelik veren bir yol haritası açıkladı; 24 Ekim öncesi birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzincan TSO yol haritasını açıkladı: fuar, eğitim ve lojistik öncelikli hedefler belirlendi

Erzincan TSO'nun çalıştaylardan çıkan öncelikleri

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, meslek komitesi çalıştaylarında üyelerin talepleri doğrultusunda oluşturulan yol haritasını kamuoyuna sundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından açıklanan plan, kurumsal kapasitenin ve kentin ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesine odaklanıyor.

çalıştay sonuçları:

Oda tarafından düzenlenen kahvaltı programında paylaşılan rapora göre, 24 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen meslek komitesi çalıştayları üyelerin yoğun katılımıyla tamamlandı ve elde edilen bulgular meclis üyeleriyle değerlendirildi. Çalıştaylarda öne çıkan hedefler arasında fuar ve proje komisyonu kurulması, üyelerin Ankara’da konaklayabileceği 30 yataklı sosyal tesis oluşturulması ve Erzincan’a fuar ve kongre merkezi kazandırma çalışmaları yer aldı.

Ayrıca, banka ve kargo komisyon ücretlerinde indirim sağlanması için girişimlerde bulunulması, organize sanayi bölgesinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ticaret meslek lisesi açılması, kentin turizm potansiyelinin 12 aya yayılması yönünde adımlar atılması hedeflendi. Başarılı spor kulüpleri ve sporcuların desteklenmesi ile tarımsal ürünler için paketleme ve soğuk hava depolama tesisi kurulması da yol haritasında yer aldı.

seçim süreci ve birlik vurgusu:

Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, çalıştayların üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildiğini ve çıkan sonuçların mecliste değerlendirildiğini ifade ederek, meslek komitesi üyelerinin ziyaretlerinin artırılacağını ve üyelerin sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşturulmasının planlandığını söyledi.

Oda Başkanı Ahmet Tanoğlu ise 24 Ekim’de yapılacak oda seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanoğlu, seçimlerin karşılıklı saygı ve demokratik anlayış içerisinde tamamlanmasını temenni ederek, üyelerin taleplerini somut hedeflere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti ve seçimlerin ardından da ortak menfaatler doğrultusunda birlikte çalışma kültürünün korunması gerektiğini vurguladı.

Tanoğlu, "24 Ekim’de verilecek kararın odamız ve Erzincan için hayırlı olmasını diliyor, kazananın Erzincan, kazananın üyelerimiz ve kazananın Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olmasını temenni ediyorum." sözleriyle birlik çağrısını yineledi. Program, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

ERZİNCAN TSO TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA, 24 AĞUSTOS-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA...

ERZİNCAN TSO TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA, 24 AĞUSTOS-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTESİ ÇALIŞTAYLARINDA ÜYELERDEN GELEN TALEP, SORUN VE ÖNERİLER DOĞRULTUSUNDA OLUŞTURULAN YOL HARİTASI PAYLAŞILDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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