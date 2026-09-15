ford puma’ya siyah dokunuş: st-line black edition sınırlı sayıda satılacak

ford puma’ya siyah detaylarla güç kazanan özel seri

Ford Türkiye, Puma ailesine motorsporu mirasından ilham alan yeni ST-Line Black Edition serisini ekledi. Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilen bu sınırlı seri, dış tasarımda öne çıkan siyah detaylar, yeni nesil hibrit güç ünitesi ve zengin bağlanabilirlik-donanım paketini bir araya getiriyor. Markanın sportif DNA’sını şehir içi kullanımın dinamizmiyle harmanlayan model, dikkat çeken görselliğiyle hemen fark ediliyor.

Dış tasarım ve görsel karakter:

Seri, Fantastik Kırmızı gövde rengiyle sunuluyor ve ön kaputtan yanlara uzanan özel siyah şeritler, siyah tavan, siyah ayna kapakları ile geniş arka spoiler gibi detaylarla sportif kimliğini vurguluyor. ST serisinden esinlenen ön ve arka tamponlar, gövde rengi marşpiyeller ve siyah ön ızgara, dikkatli bir duruş sağlıyor. Gün içinde ve gece sürüşlerde yüksek görünürlük sağlayan yüzde 100 LED ön farlar ile seriye özel 18 inç siyah alüminyum jantlar aracın yol tutuşunu ve görsel etkisini tamamlıyor.

Güç ve sürüş özellikleri:

Puma ST-Line Black Edition’ın güç kaynağı, 125 PS güç ve 170 Nm tork üreten 1.0 litrelik EcoBoost Hibrit (mHEV) motor. Aracın performansı, 7 ileri otomatik şanzıman ile eşleşiyor ve üretici verilerine göre 0-100 km/s hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlıyor. Sürücüler, Normal, EKO, Sport ve Kaygan olmak üzere dört farklı sürüş modu arasından tercih yaparak değişen yol koşullarına uyum sağlayabiliyor.

Güvenlik ve bağlantı teknolojileri:

Donanım paketinde güvenlik sistemleri ön plana çıkıyor. Aracın standartları arasında geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, hız kontrol sistemi ile şerit takip asistanı yer alıyor. Ayrıca, yaya ve bisiklet algılama özellikli Gelişmiş Çarpışma Önleme Yardımcısı güvenliği yükseltiyor. İç mekanda ergonomi ve teknoloji odaklı düzenlemeler öne çıkıyor; sürücü karşısında 12.8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor.

Orta konsolda yer alan 12 inç SYNC4 bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Anahtarsız çalıştırma gibi konfor sağlayan donanımlar günlük kullanımı pratikleştirirken, bagaj zeminine gizlenmiş 80 litrelik Ford MegaBox ekstra taşıma kapasitesi sunuyor. ST-Line serisine özgü kırmızı dikişli kumaş koltuklar da iç mekânda sportif havayı pekiştiriyor.

Ford Puma ST-Line Black Edition, tasarım ve teknolojiyi dengeli biçimde bir araya getirerek SUV segmentinde şehirli kullanıcıların beklentilerine hitap ediyor. Sınırlı sayıda üretilen bu özel seri, sportif görünüm, hibrit verimlilik ve güncel bağlantı-güvenlik çözümlerini bir pakette sunuyor.

FORD TÜRKİYE PUMA AİLESİNE FORD’UN MOTORSPORLARI MİRASINDAN İLHAM ALAN SPORTİF KARAKTERİ VE ZENGİN DONANIMI İLE YENİ PUMA ST-LİNE X BLACK EDİTİON SERİSİNİ DAHİL ETTİ.