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Ardahan'ın geleceği için projelerle yeniden yola çıkıyor

ATSO Başkanı Çetin Demirci, Ekim'deki kongrede yeniden aday olduğunu duyurdu; projeler odaklı, kavgasız bir kampanya ve insan merkezli kalkınma vaadi sundu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ardahan'ın geleceği için projelerle yeniden yola çıkıyor

Çetin Demirci yeniden adaylığını açıkladı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ekim ayında yapılacak olağan kongrede göreve tekrar aday olduğunu duyurdu. Basın karşısında, göreve geldikleri dönemden bu yana yürüttükleri çalışmaları ve yeni döneme ilişkin önceliklerini paylaştı.

Adaylığının gerekçesi:

Demirci, "Ben sadece odaya başkanlık yapmadım. Bu şehrin sevincini de gördüm, sıkıntısını da. Tüccarının umudunu da dinledim, çaresizliğini de. Göç veren insanımızın içindeki burukluğu da, 'Bir gün Ardahan çok daha güzel olacak' diyen umudu da gördüm." sözleriyle sahadan edindiği izlenimlerin kararındaki belirleyici rolünü anlattı. Ardahan’ın en büyük sermayesi toprağında değil, insanındadır. ifadelerini öne çıkaran Demirci, "Bugün yeniden yola çıkıyorsam, bunun sebebi, hâlâ çalmamız gereken kapılar var. Hâlâ çözmemiz gereken sorunlar var. Hâlâ Ardahan için gerçekleştirmek istediğimiz hayaller var." dedi.

Yeni dönem hedefleri:

Demirci, gençlerin başka şehirlerde gelecek aramak zorunda kalmadığı, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, esnafın yüzünün güldüğü ve yatırımcıların Ardahan’a güvenle geldiği bir şehir hedeflediğini belirtti. Ardahan’ın hak ettiği yere geldiğini görmek istiyorum diyen Demirci, yeni dönemde bu hedeflere yönelik proje ve hizmetlerin öncelikli olacağını vurguladı.

Seçim kampanyası ve çalışma anlayışı:

Seçim sürecinde rakipleriyle kavga etmeyeceğini ve kampanyasını kişisel tartışmalar üzerinden yürütmeyeceğini ifade eden Demirci, "Ben bu seçime kimseyle kavga etmek için girmiyorum. Kimseyi kötülemek için aday olmuyorum. Çünkü seçim biter, ama Ardahan kalır." dedi. Kampanyasının merkezinde kişilerin değil; projeler, hizmet anlayışı ve Ardahan’ın geleceği olacağını belirtti. Ayrıca, "Ben makamın değil, hizmetin devamından yanayım. Son sözü ben değil, üyelerimiz söyleyecek. Ve onların vereceği her karar bizim için saygındır." sözleriyle üyelerin kararına duyulan saygıyı yineledi.

ATSO SEÇİMLERİNE DOĞRU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ATSO SEÇİMLERİNE DOĞRU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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