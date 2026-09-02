Dolar 48,2669 -0,01%
Euro 55,9462 +0,01%
Bist 14.062,55 -1,17%
Altın Gram 6.793,23 -0,43%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,28 -0,39%
--°

Avrupa ve NATO Almanya ile dayanışmayı ilan etti, Rusya'ya baskı artırılacak

Ursula von der Leyen ve Mark Rutte, Leipzig saldırı girişimi sonrası Almanya ile tam dayanışma vurgulayıp Rusya'ya yönelik baskıyı artırma sözü verdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Avrupa ve NATO Almanya ile dayanışmayı ilan etti, Rusya'ya baskı artırılacak

Avrupa ve NATO'dan ortak duruş:

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki görüşmeleri öncesinde ortak bir açıklama yaparak Almanya'ya tam destek verdiklerini açıkladı. Von der Leyen, ağustos ayı başında Leipzig kentinde yaşanan saldırı girişiminin ardından Alman hükümetinin olayın arkasında Rusya olduğuna dair tespitlerini işaret etti ve bunun AB topraklarında gerçekleşen ciddi bir eylem olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki kargo uçaklarına yönelik saldırı girişiminin başarıyla sonuçlanması halinde büyük zararlar ve muhtemel can kayıpları doğurabileceğini belirtti. Buna karşılık Avrupa ve NATO'nun sadece mevcut baskıyı sürdürmekle kalmayıp baskıyı daha da artıracağı sözünü verdiği ifade edildi.

Leipzig olayının niteliği ve tepkinin gerekçesi:

Von der Leyen açıklamasında, saldırının 'askeri nitelikte malzeme kullanarak gerçekleştirildiği bir saldırıydı' ifadesini tekrarladı ve böyle bir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Alman yetkililerin değerlendirmesine atıfta bulunularak bu tür hibrit eylemlerin Avrupa güvenliğinde artan bir risk oluşturduğu kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, hava sahasına yönelik tekrarlanan ihlaller, havalimanlarını felce uğratan insansız hava araçları ve kritik altyapıya yönelik müdahalelerin artık daha sık görüldüğünü; bunun da Avrupalıları yeni güvenlik önlemleri almaya zorladığını dile getirdi. Von der Leyen, bu bağlamda daha hızlı ve etkili karşılık verme hazırlıklarının gerekliliğini vurguladı.

Güvenlik adımları ve yaptırım kararlılığı:

Açıklamada, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarının İrlanda'daki toplantısında yeni kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınmasının görüşüldüğü, Komisyonun ise 'Rusya'nın savaş kasasına daha ağır darbeler vurmanın yollarını' incelediği belirtildi. Von der Leyen, Avrupa'nın savunma yatırımlarının NATO'yu güçlendirdiğini ve sanayi altyapısına yeniden ivme kazandırdığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de konuşmasında NATO ve AB'nin tamamının Almanya'nın yanında olduğunu belirterek, doğu kanadında hava sahasına giren dron ve füzelerin sayısındaki artışa dikkat çekti. Rutte, bu faaliyetlerin riskleri büyüttüğünü ve doğrudan topraklarımızı hedef alan kötü niyetli eylemlerin arttığını söyledi.

Rutte, Rusya'nın tehditlerle ittifakı bölmeyi ya da Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini zayıflatmayı amaçladığına dair hesapların yanlış olduğunu, birlik ve desteğin net ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Her iki liderin açıklamaları, Almanya ile dayanışmanın güçlendirildiğini ve Avrupa güvenliğine yönelik yeni dönemin kararlılıkla yönetileceği mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Leipzig&#039;deki saldırı girişiminin ardından Almanya ile...

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Leipzig'deki saldırı girişiminin ardından Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını açıklayarak, "Avrupa ve NATO, Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekle yetinmeyecek, bu baskıyı daha da artıracak" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ABD'nin Sirik'teki düğün saldırısı iddiası: yenilgiyi örtme çabası
images

Kayıp mürettebatı bulma çalışmaları hızlandı: Destici devletin tüm birimlerinin...
images

kılıç: tetik çekenler çerçeve yasadan yararlanamayacak, bursa için yatırımlar hı...
images

Yılların sorununa meclisten çözüm: Spil'e doğal gaz, iki mahalleye sağlık merkez...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuzla'da 40 Pafta'nın günlük temizliğini dört kadın personel üstlendi

Nazilli'de marketlerde hijyen ve fiyat uyumu için kapsamlı denetim

Sunar Yatırım Foodist 2026'da entegre üretim ve profesyonel çözümlerini öne çıkardı

ABD'nin Sirik'teki düğün saldırısı iddiası: yenilgiyi örtme çabası

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı