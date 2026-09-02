Avrupa ve NATO Almanya ile dayanışmayı ilan etti, Rusya'ya baskı artırılacak

Avrupa ve NATO'dan ortak duruş:

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki görüşmeleri öncesinde ortak bir açıklama yaparak Almanya'ya tam destek verdiklerini açıkladı. Von der Leyen, ağustos ayı başında Leipzig kentinde yaşanan saldırı girişiminin ardından Alman hükümetinin olayın arkasında Rusya olduğuna dair tespitlerini işaret etti ve bunun AB topraklarında gerçekleşen ciddi bir eylem olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki kargo uçaklarına yönelik saldırı girişiminin başarıyla sonuçlanması halinde büyük zararlar ve muhtemel can kayıpları doğurabileceğini belirtti. Buna karşılık Avrupa ve NATO'nun sadece mevcut baskıyı sürdürmekle kalmayıp baskıyı daha da artıracağı sözünü verdiği ifade edildi.

Leipzig olayının niteliği ve tepkinin gerekçesi:

Von der Leyen açıklamasında, saldırının 'askeri nitelikte malzeme kullanarak gerçekleştirildiği bir saldırıydı' ifadesini tekrarladı ve böyle bir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Alman yetkililerin değerlendirmesine atıfta bulunularak bu tür hibrit eylemlerin Avrupa güvenliğinde artan bir risk oluşturduğu kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, hava sahasına yönelik tekrarlanan ihlaller, havalimanlarını felce uğratan insansız hava araçları ve kritik altyapıya yönelik müdahalelerin artık daha sık görüldüğünü; bunun da Avrupalıları yeni güvenlik önlemleri almaya zorladığını dile getirdi. Von der Leyen, bu bağlamda daha hızlı ve etkili karşılık verme hazırlıklarının gerekliliğini vurguladı.

Güvenlik adımları ve yaptırım kararlılığı:

Açıklamada, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarının İrlanda'daki toplantısında yeni kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınmasının görüşüldüğü, Komisyonun ise 'Rusya'nın savaş kasasına daha ağır darbeler vurmanın yollarını' incelediği belirtildi. Von der Leyen, Avrupa'nın savunma yatırımlarının NATO'yu güçlendirdiğini ve sanayi altyapısına yeniden ivme kazandırdığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de konuşmasında NATO ve AB'nin tamamının Almanya'nın yanında olduğunu belirterek, doğu kanadında hava sahasına giren dron ve füzelerin sayısındaki artışa dikkat çekti. Rutte, bu faaliyetlerin riskleri büyüttüğünü ve doğrudan topraklarımızı hedef alan kötü niyetli eylemlerin arttığını söyledi.

Rutte, Rusya'nın tehditlerle ittifakı bölmeyi ya da Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini zayıflatmayı amaçladığına dair hesapların yanlış olduğunu, birlik ve desteğin net ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Her iki liderin açıklamaları, Almanya ile dayanışmanın güçlendirildiğini ve Avrupa güvenliğine yönelik yeni dönemin kararlılıkla yönetileceği mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Leipzig'deki saldırı girişiminin ardından Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını açıklayarak, "Avrupa ve NATO, Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekle yetinmeyecek, bu baskıyı daha da artıracak" dedi.