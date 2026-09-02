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Yılların sorununa meclisten çözüm: Spil'e doğal gaz, iki mahalleye sağlık merkezi

Yunusemre Belediyesi Eylül meclisinde 42 madde karara bağlandı; Spil'e doğalgaz ve Keçiliköy ile Muradiye'ye ASM tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Elif Demir

Yılların sorununa meclisten çözüm: Spil'e doğal gaz, iki mahalleye sağlık merkezi

Yunusemre Belediyesi Eylül ayı meclisinde öne çıkan kararlar:

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 42 madde görüşülerek karara bağlandı; sağlık, altyapı, ulaşım ve sosyal hizmetlere ilişkin kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Keçiliköy ve Muradiye'ye aile sağlığı merkezi tahsisi:

Mecliste, Keçiliköy ve Muradiye mahallelerinde Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne alan tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Balaban, Keçiliköy'de belediye hizmet alanına ek olarak hayırseverlerin katkısıyla halı saha ve küçük bir park yapılmasının da planlandığını belirterek, çalışmaların bölge halkına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Spil Mahallesi'ne doğal gaz için kritik karar:

Spil Mahallesi'nin yıllardır süren doğal gaz talebi için meclisten önemli bir adım atıldı. Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek doğal gaz şebeke yatırımının önünü açan madde oy birliğiyle kabul edildi. Karar uyarınca, şebekenin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içinde deplase edilmesinin gerekmesi halinde ortaya çıkacak maliyetin belediye tarafından karşılanması öngörülüyor.

Başkan Balaban, imar planı değişikliği halinde şebekenin taşınmasının gerekebileceğini ve bu durumda oluşabilecek maliyetin 2 ile 3 milyon lira arasında olabileceğini ifade etti. Balaban, "Bu rakam halkın kışın ısınabilmesinden daha önemli değil. Önemli olan orada halkın ısınması. Yılların sorununu çözmek için önemli bir adım attık" dedi ve çalışmalara destek veren tüm siyasi parti gruplarına teşekkür etti. Doğal gaz çalışmalarında ilk kazmanın 15-30 Ekim tarihlerinde vurulmasının planlandığı açıklandı.

Mama üretimi, araç devri ve diğer kararlar:

Toplantıda ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ile hayata geçirilecek "Mama Üretim Makine Parkuru" projesi oy birliğiyle kabul edildi. Proje kapsamında Yunusemre'de mama üretimi yapılarak, yaklaşık 4 bin 200 canlının bulunduğu Hayvan Yaşam Merkezi'nin giderlerinin azaltılması ve belediye bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor. Başkan Balaban, Hayvan Yaşam Merkezi için üç belediyenin ortaklığıyla mahalli idareler birliği kurulmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü ve konunun Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme geleceğini belirtti.

Mecliste ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki otobüsün Yunusemre Belediyesi'ne bedelsiz devri ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen bir otobüsün kabulü oy birliğiyle karara bağlandı. Böylece belediye filosuna üç otobüs kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Karaköy'e planladığı pazaryeri projesine Belediye tarafından muvafakatname verilmesi ile ilçedeki spor tesislerinin bakım ve onarımlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz katkı sağlanmasına ilişkin maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz ağustos ayında görev sırasında şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın adının memleketi Yuntdağı Yağcılar Mahallesi'nde uygun görülen bir cadde, sokak, park veya tesiste yaşatılmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda Başkan Balaban, Kıbrıs'ta yaşanan gemi faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 5 Ekim Pazartesi saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA İLÇENİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA İLÇENİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI. 42 MADDENİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA SPİL MAHALLESİ’NE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASININ ÖNÜNÜ AÇAN MADDE İLE KEÇİLİKÖY VE MURADİYE MAHALLELERİNE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAZANDIRILMASI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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