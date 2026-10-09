Arkadan çarpma sonrası şarampole uçan tur otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi

kaza özeti:
İzmir otobanı üzerinde, Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Otobüsün, İzmir Havalimanı'ndan alınan yolcuları taşıdığı; Germencik yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtuğu bildirildi.
kaza nasıl gerçekleşti:
İlk gelen bilgiler, kazanın arkadan çarpma sonucu meydana geldiğini gösteriyor. Çarpmanın ardından otobüs şarampole yuvarlanırken olay anına ilişkin ayrıntılar ve araçların durumu ekiplerin incelemesiyle netleştiriliyor.
müdahale ve bilanço:
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yetkililerin açıklamasına göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.
TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ
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