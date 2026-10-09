Dolar 49,3416 +0,12%
Euro 55,2427 -0,04%
Bist 12.295,10 +0,67%
Altın Gram 6.676,87 +1,25%
EUR/USD 1,1201 -0,13%
Brent Petrol 102,71 -1,51%
--°

Arkadan çarpma sonrası şarampole uçan tur otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir Havalimanı'ndan gelen tur otobüsü Germencik yakınlarında arkadan çarpma sonucu şarampole uçtu; kaza bir kişi öldü, yedi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Arkadan çarpma sonrası şarampole uçan tur otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi

kaza özeti:

İzmir otobanı üzerinde, Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Otobüsün, İzmir Havalimanı'ndan alınan yolcuları taşıdığı; Germencik yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtuğu bildirildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

İlk gelen bilgiler, kazanın arkadan çarpma sonucu meydana geldiğini gösteriyor. Çarpmanın ardından otobüs şarampole yuvarlanırken olay anına ilişkin ayrıntılar ve araçların durumu ekiplerin incelemesiyle netleştiriliyor.

müdahale ve bilanço:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yetkililerin açıklamasına göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ

TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir’de haraç iddiası gerilimi artırdı: balıkçı dükkanında baba ile oğul ar...
images

Düzce Muncurlu'da fabrika alevlerle mücadele ediyor
images

Zabıta görünce bel ağrısını unutan kişi cuma namazı çıkışı kaçtı
images

Serik’te sepetten çıkan paket: 900 gram metamfetamin ve iki tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir’de haraç iddiası gerilimi artırdı: balıkçı dükkanında baba ile oğul arasında üç yaralı

Düzce Muncurlu'da fabrika alevlerle mücadele ediyor

Zabıta görünce bel ağrısını unutan kişi cuma namazı çıkışı kaçtı

Kırlangıç tavanıyla ayakta duran Çarşı Camii, Kırşehir'in mirası

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor