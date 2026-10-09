Emirdağ'da kavşakta çarpışan ticari araçlar: bir kişi hayatını kaybetti, altı yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Tez köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, M.E.T. (32) yönetimindeki 45 ASP 365 plakalı hafif ticari araç ile F.A. (40) idaresindeki 03 ACC 012 plakalı hafif ticari araç Tez köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki sürücü ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayda kaybedilen kişi ve yaralananların kimlik ve sayıları kayıtlara geçirildi; toplamda 1 ölü, 6 yaralı olduğu bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.