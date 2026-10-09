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Güney Afrika’da göçmen karşıtı öfke: sokaklar, araçlar ve işyerleri hedef oldu

Durban ve Soweto'da göçmen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü; en az 24 araç ateşe verildi, yabancı uyruklu esnafın dükkanları yağmalandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güney Afrika’da göçmen karşıtı öfke: sokaklar, araçlar ve işyerleri hedef oldu

Olayın gelişimi:

Güney Afrika’da hafta sonu düzenlenen göçmen karşıtı gösteriler birkaç merkezde şiddete dönüştü. Yetkililer, protestolar sırasında en az 24 aracın ateşe verildiğini ve yabancı uyruklu kişilere ait dükkânların yağmalandığını bildirdi. Polis, bazı noktalarda kalabalığı dağıtmak için plastik mermi kullandı ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla takviye birlikler sevk edildi.

Durban'daki gösteriler:

Önemli liman kenti Durbanda binlerce kişi, Anayasa Mahkemesi kararına tepki olarak mülteci kabul merkezlerinin önünde toplandı. Gösteriler, yabancı uyruklu bir kişinin protestoculardan birine saldırdığı iddiasının ardından şiddete dönüştü. Polis, olayla bağlantılı olarak 3 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şehir merkezinde işletmeler kepenk kapatırken, yetkililer Durban’da 14 aracın ateşe verildiğini duyurdu.

Soweto, Orlando West'te çatışmalar:

Soweto'nun Orlando West semtinde başlayan gösterilerde protestocular, ilk aşamada yabancı uyruklular tarafından işletilen küçük bakkalların kapatılmasını talep etti. Ancak yerel medyaya göre grup bazı esnafı zorla bölgeden çıkardı; bakkallara saldırıldı, bir bina ile 10 araç ateşe verildi ve bölgede silah sesleri duyuldu. Yabancılara ait dükkânların yağmalandığı bildirildi.

Mahkeme kararı ve hükümetin açıklaması:

Olaylar, Anayasa Mahkemesi’nin Temmuz ayında aldığı ve bazı kişilerin ülkeye giriş şekilleri veya başvuru sürelerini kaçırmaları nedeniyle sığınma talebinde bulunmalarını engelleyen kısıtlamaları kaldıran kararının ardından arttı. Karar, belgeleri eksik olsa bile sığınma başvurusu yapılabilmesine imkân tanıyor ve bunun üzerine yüzlerce kişi mülteci kabul merkezlerine başvurdu.

Hükümet Sözcüsü William Baloyi, karar hakkında kasıtlı ve yanıltıcı iddialar yayıldığını belirterek, mahkeme kararının belgesiz göçmenlere otomatik olarak yasal statü veya kalıcı oturma hakkı vermediğini vurguladı.

Tarihi bağlam ve olası sonuçlar:

Bu yılın başlarında göçmen karşıtı grupların düzenlediği eylemlerde, belgesiz yabancı uyrukluların 30 Hazirana kadar ülkeyi terk etmesi talebiyle haftalar süren gösteriler yaşanmıştı. O protestolar nedeniyle on binlerce kişi ülkeyi terk ederken, bazıları geri dönüş programlarıyla evlerine döndü. Güney Afrika yaklaşık 20 yıldır benzer saldırılarla mücadele ediyor; 2008deki saldırılarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekonomik sıkıntılara rağmen Güney Afrika, iş ve güvenlik arayan birçok göçmen için bölgesel bir çekim merkezi olmaya devam ediyor. Güvenlik güçleri, yaşanan yeni şiddet dalgasının daha fazla can ve mal kaybına yol açmaması için bölgelerdeki varlığını güçlendiriyor.

Güney Afrika&#039;da göçmen karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle en az 24 araç ateşe...

Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle en az 24 araç ateşe verildi ve yabancılara ait dükkanlar yağmalandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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