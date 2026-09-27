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Tekirdağ’da köfte yarışında hız ve heyecan sahil dolgu alanını doldurdu

Tekirdağ'da düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nde köfte yeme yarışmasında katılımcılar bir dakikada en çok köfteyi yemeye çalıştı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:47

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tekirdağ’da köfte yarışında hız ve heyecan sahil dolgu alanını doldurdu

Tekirdağ köfte yarışında kıyasıya mücadele

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamında, kentin dünyaca ünlü lezzetlerinden Tekirdağ köftesi tanıtım etkinlikleri arasında en renkli anlardan biri olarak öne çıktı. Festivalin programında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen köfte yeme yarışması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yarışma düzeni ve kurallar:

Vatandaşların ilgisi nedeniyle kura sonucu belirlenen 8 yarışmacının her birinin önüne 30 adet Tekirdağ köftesi konuldu. Yarışmacılar, organizasyon görevlilerinin verdiği 1 dakikalık süre içinde tabaklarındaki köfteleri olabildiğince hızlı tüketmeye çalıştı. Yarışma boyunca zaman zaman heyecanlı, zaman zaman gülümseten anlar yaşandı; izleyiciler, yarışmacıları coşkuyla destekledi.

Yarışmanın amacı, sadece hız değil aynı zamanda Tekirdağ köftesinin coğrafi işaretli lezzet ve gastronomi kültürü olarak tanıtımını güçlendirmekti. Organizasyon, festivalin genel çerçevesi içinde bölgesel tatların görünürlüğünü artırma hedefi taşıyordu.

Candan Yüceer'in mesajı ve festival vizyonu:

Yarışma öncesinde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, festivalin Tekirdağ'ın gastronomi değerleri ile bağcılık kültürünü tanıtmak için önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Yüceer, yöresel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaşmasının gerektiğini belirterek, benzer etkinliklerin gelecek yıllarda da süreceğini ifade etti ve yarışmacılara başarı diledi.

Konuşmanın ardından geri sayım yapıldı ve yarış başladı. Katılımcılar verilen süre içinde tabaklarındaki köfteleri bitirmek için yoğun çaba gösterdi; ortaya çıkan renkli görüntüler festival alanında keyifli bir atmosfer oluşturdu.

Yarışmanın sonunda dereceye girenler açıklandı: Hüseyin Erdem birinci, Nadide Altın ikinci ve Ömer Altın üçüncü oldu. Dereceye girenlere sırasıyla yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ödülleri takdim edildi.

Festival, sahildeki etkinliklerle ve yerel lezzetlerin sergilendiği programlarla devam ederken, köfte yeme yarışması izleyenlere hem eğlenceli hem de tanıtıcı bir deneyim sundu. Organizasyonun ilerleyen yıllarda da benzer şekilde sürdürülmesi planlanıyor.

TEKİRDAĞ’DA BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE BAĞCILIK FESTİVALİ KAPSAMINDA...

TEKİRDAĞ’DA BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE BAĞCILIK FESTİVALİ KAPSAMINDA, KENTİN DÜNYACA ÜNLÜ LEZZETLERİNDEN TEKİRDAĞ KÖFTESİNİN TANITIMINA YÖNELİK KÖFTE YEME YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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