Muğla şenliklerinde çocuklar sanatla ve oyunla dolu bir gün yaşadı

33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği üçüncü gün etkinlikleri, hava koşulları nedeniyle Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ne taşındı. Taşınmaya rağmen program, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü; etkinlikler sanat, oyun ve üretimi bir araya getirdi.

gösteriler ve tiyatro:

Günün öne çıkan etkinliklerinden biri, ünlü illüzyonist Sermet Erkin’in gerçekleştirdiği sihirbazlık gösterisiydi. Gösteri, çocuklara şaşkın ve neşeli anlar yaşatırken, izleyen anne babalar da parçaların ortaya çıkışını keyifle takip etti. Ayrıca Yankı Agora Çocuk Tiyatrosu sahnelediği oyunla çocukları tiyatronun renkli dünyasında kısa bir yolculuğa çıkardı; sahne ve oyunculuk, küçük izleyicilerde merak uyandırdı.

uçurtma atölyesi ve hatıralar:

Günün bir diğer etkinliği, uçurtma sanatçısı Zahit Mungan liderliğindeki uçurtma yapım atölyesiydi. Çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları uçurtmaları süsleyip toparlarken, atölye sonrası yapılan uçuş denemeleri tarihi handa gökyüzüyle buluştu. Etkinlik boyunca çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadı; aileler etkinlikleri fotoğraflayarak anı biriktirdi.

Şenlik, üçüncü gününde de çocuklara yönelik zengin içerik sunarak sanatla temas kurmalarını sağladı; program boyunca hem eğitici hem eğlendirici aktivitelerle katılımcıların memnuniyeti göze çarptı.

33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE ÇOCUKLAR İÇİN BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.