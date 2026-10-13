Dolar 49,3581 0,00%
Euro 55,2730 +0,40%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.633,24 -0,25%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 105,60 -0,98%
--°

Silivri'de ahır yangını çiftlikte ağır hayvan kaybına yol açtı

Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan ahır yangınında, 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş ile çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri'de ahır yangını çiftlikte ağır hayvan kaybına yol açtı

Silivri'de ahır yangını:

İstanbul'un Silivri ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan bir ahırda, dün saat 11.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

yangının seyri:

Alevler kısa sürede yapıyı sararken, söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkan tablo ürkütücü oldu. Yangında 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvanın yanı sıra çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu. Yetkililer, olay sırasında başka can kaybı ya da yaralanma bilgisinin paylaşılmadığını bildirdi.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir tespit yapılabilmesi için ekipler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkili kurumların hazırlayacağı rapor doğrultusunda yangının nedenine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

Olay yerindeki müdahale, can kayıplarını sınırlamak için hızlı şekilde gerçekleştirilse de hayvansal kayıplar büyüktü; yetkililer ve güvenlik güçleri incelemeyi sürdürüyor.

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGINDA, 14’Ü GEBE OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 BÜYÜKBAŞ...

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGINDA, 14’Ü GEBE OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 BÜYÜKBAŞ HAYVAN İLE ÇOK SAYIDA BUZAĞI VE TAVUK TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi
images

Mersin'de hesap ağı kurup yatırım vaadiyle 360 kişiyi mağdur eden şebeke çökerti...
images

İlkadım'da babaya yönelik şiddet iddiası: şüpheli adli kontrolle serbest
images

Bartın'da hemşire adayı Edanur'un ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, iki tutuklama

Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz için Bodrum'da veda töreni

Cizre'de umut ve gurur: Avrupa bronzunu getiren boksörün dönüşü

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu