Silivri'de ahır yangını çiftlikte ağır hayvan kaybına yol açtı

Silivri'de ahır yangını:

İstanbul'un Silivri ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan bir ahırda, dün saat 11.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

yangının seyri:

Alevler kısa sürede yapıyı sararken, söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkan tablo ürkütücü oldu. Yangında 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvanın yanı sıra çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu. Yetkililer, olay sırasında başka can kaybı ya da yaralanma bilgisinin paylaşılmadığını bildirdi.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir tespit yapılabilmesi için ekipler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkili kurumların hazırlayacağı rapor doğrultusunda yangının nedenine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

Olay yerindeki müdahale, can kayıplarını sınırlamak için hızlı şekilde gerçekleştirilse de hayvansal kayıplar büyüktü; yetkililer ve güvenlik güçleri incelemeyi sürdürüyor.

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGINDA, 14’Ü GEBE OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 BÜYÜKBAŞ HAYVAN İLE ÇOK SAYIDA BUZAĞI VE TAVUK TELEF OLDU.