Mersin'de hesap ağı kurup yatırım vaadiyle 360 kişiyi mağdur eden şebeke çökertildi

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyon düzenlendi.

suç örgütünün çalışma yöntemi:

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin vatandaşları iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirerek adlarına GSM hattı ve banka hesapları açtırdıkları belirlendi. Açılan bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle 360 vatandaşın yaklaşık 16 milyon TL tutarında zarara uğratıldığı tespit edildi.

operasyon ve elde edilen bulgular:

MASAK verilerine göre, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında toplam 25 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında ayrıca, "Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Mersin Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MERSİN’DE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI.