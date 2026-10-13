Butko zeytini için 2026 sezonu fiyatları ve bölgesel beklentiler açıklandı

Butko zeytini için 2026 sezonu fiyatları belirlendi:

Artvin'de Çoruh Nehri kıyısında yetişen ve coğrafi işaret tescili için başvurusu süren Butko cinsi zeytinin 2026 hasat sezonu satış fiyatları açıklandı. Artvin Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen toplantıda, üretici temsilcilerinin katılımıyla fiyatlar netlik kazandı. Bölge üreticileri için zeytincilik hem geleneksel gelir kaynağı hem de kırsalda yaşamın devamını sağlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

fiyatlar ve karar süreci:

Toplantıda, Butko cinsi siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatı 400 lira olarak kararlaştırıldı. Artvin’e özgü çamiç zeytininin kilogram fiyatı 500 lira olurken, katkısız hakiki zeytinyağının litre fiyatı 1.500 lira olarak belirlendi. Üreticilerin katıldığı toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü ve kararlar ortak mutabakatla alındı. Bu rakamlar, Türkiye'nin batısında üretilen zeytin ve zeytinyağı fiyatlarıyla kıyaslandığında Artvin ürünlerinin daha yüksek fiyatlarla alıcı bulduğuna işaret ediyor.

rekolte beklentisi ve üretici mesajı:

Artvin Ticaret Borsası Başkan Vekili Hakan Ermiş, yapılan karşılaştırmalı çalışmalara göre bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık %55 artış göstereceğini belirtti. Ermiş, yeşil zeytin toplama işlemlerinin başladığını, bu ay sonu itibarıyla hasadın hızlanacağını ve toplanan miktarın artacağını söyledi. Bölgedeki zeytincilik yayılımının da yüksek olduğuna dikkat çekerek, Çoruh Vadisi kıyısındaki köylerin yaklaşık %70-80'inde zeytin yetiştiriciliği yapıldığını ifade etti.

Ermiş ayrıca, vadideki zeytin ağaçlarının genellikle 100-150 yıllık olduğunu vurguladı ve zeytinciliğin, hayvancılıkla birlikte kırsal kesimde ailelerin geçim kaynaklarını çeşitlendirdiğini dile getirdi. Üreticilere kazasız bir hasat dönemi dileyen Ermiş, alınan fiyat kararlarının bölge ekonomisine katkı sağlamasını temenni etti.

coğrafi işaret ve gelecek hedefleri:

Artvin Ticaret Borsası, Butko zeytininin coğrafi işaret tescil sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Sürecin bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Coğrafi işaretin alınması halinde ürünün marka değeri ve bilinirliğinin artacağı, bunun da doğrudan üreticilere ekonomik katkı sağlayacağı belirtildi. Borsa ayrıca zeytinciliği geliştirmek, örnek bahçeler oluşturmak ve ağaç sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Toplantıda alınan kararlar ve açıklanan rekolte beklentisi, Artvinli üreticiler için 2026 sezonunun hem miktar hem de gelir açısından önemli bir yıl olacağının işaretini veriyor. Hasadın ilerleyen günlerinde pazar hareketleri ve toplanan zeytin miktarı takip edilecek.

ARTVİN’DE 2026 YILI HASAT SEZONUNDA BUTKO CİNSİ SİYAH VE YEŞİL ZEYTİNİN KİLOGRAM FİYATI 400 TL, ÇAMİÇ ZEYTİNİNİN KİLOGRAM FİYATI 500 TL, KATKISIZ ZEYTİNYAĞININ LİTRE FİYATI İSE BİN 500 TL OLARAK BELİRLENDİ.