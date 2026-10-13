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Eczacıbaşı Peron İstanbul deplasmanda İlbank karşısında galibiyet peşinde

İki galibiyetle başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında yarın deplasmanda İlbank ile karşılaşacak; maç 19.00'da.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eczacıbaşı Peron İstanbul deplasmanda İlbank karşısında galibiyet peşinde

maç detayları:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında yarın deplasmanda İlbank ile karşılaşacak. Mücadele 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

takım hazırlıkları:

Sultanlar Ligi'ne iki galibiyetle başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, mücadele hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Turuncu-beyazlılar günü tek idmanla tamamladı.

yayın bilgileri:

İlbank - Eczacıbaşı Peron İstanbul karşılaşması TVF Voleybol TV YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı izleyerek takımların performansını takip edebilecek.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇINDA İLBANK İLE KARŞILAŞACAK

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇINDA İLBANK İLE KARŞILAŞACAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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