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alanyaspor kupada 12 bingölspor'u 4-1 yenip tur atladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenerek 4. tura yükseldi; hızlı goller ve son dakika vuruşu belirleyici oldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 22:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

alanyaspor kupada 12 bingölspor'u 4-1 yenip tur atladı

maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda konuk ettiği 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı. Maç, ev sahibinin erken baskısı ve son bölümdeki kontrollü oyunuyla öne çıktı.

Joao Pereira'nın takımı karşılaşmaya hızlı başladı; ilk 10 dakikada bulduğu iki golle oyunun kontrolünü ele aldı. Bingölspor ise 66. dakikada Baran Sarka ile farkı bire indirdi, ancak Alanyaspor ilerleyen dakikalarda skoru tekrar dengeledi ve son sözü uzatmalarda söyledi.

goller ve kritik anlar:

1. dakikada 12 Bingölspor defansının hatasını iyi değerlendiren Hwang sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Meschack'in pasını önünde bulan Omar Ben Ali'nin sert vuruşu filelerle buluştu: 2-0.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baran Sarka, köşeye çektiği şutla kalecinin sağından ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.

77. dakikada Meschack'in ceza sahası dışından çıkardığı topu Cedric değerlendirdi; sol ayağıyla çektiği şut ağlarla sonuçlandı: 3-1.

90+1. dakikada İbrahim Kaya'nın ceza sahası içine bıraktığı pasta topu önünde bulan Yusuf Özdemir, kalecinin solundan düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 4-1.

kadrolar, hakemler ve notlar:

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

Corendon Alanyaspor ilk 11'i ve değişiklikleri: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Hagi dk. 46), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Lima dk. 76), Hwang (Cedric dk. 46), Emre Demir (İbrahim Kaya dk. 66), Meschack, Omar Ben Ali (Arda Usluoğlu dk. 66). Yedekler: Mahmut Can Kara, Duarte, Baran Ali. Teknik Direktör: Joao Pereira.

12 Bingölspor ilk 11'i ve değişiklikleri: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Hasan Ayaroğlu dk. 60), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Ahmet Furkan Özcan dk. 90), Sergen Yatağan (Talha Bulut dk. 15), Muhammet Furkan Azak (Baran Sarka dk. 46), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Cem Ekinci dk. 60). Yedekler: Emre Çirkin, Burak Sarı, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Ömer Yanık, Serkan Yavuz. Teknik Direktör: Muhammet Emin Gül.

Goller: Hwang (dk. 1), Omar Ben Ali (dk. 6), Cedric (dk. 77), Yusuf Özdemir (dk. 90+1) (Alanyaspor), Baran Sarka (dk. 66) (12 Bingölspor).

Sarı kartlar: Hagi (Alanyaspor), Melih Alcu (12 Bingölspor).

Maç, Alanyaspor'un erken gol avantajını koruyup zaman zaman baskısını artırması ve son dakikalarda kontrollü ataklarla skoru güvence altına alması şeklinde değerlendirilebilir. Özellikle Meschack'in oyun kuruculuğu ve hücum hattındaki değişikliklerin gol üretimine etkisi, ev sahibinin 4. tura yükselmesinde belirleyici oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI 12 BİNGÖLSPOR&#039;U 4-1 MAĞLUP EDEN CORENDON...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI 12 BİNGÖLSPOR'U 4-1 MAĞLUP EDEN CORENDON ALANYASPOR 4. TURA YÜKSELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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