İnegöl OSB'de talaş silosunda çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı

İnegöl OSB'de talaş silosunda yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 19.30 sıralarında fabrikanın bulunduğu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.

Müdahale süreci:

Silosan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangına yapılan müdahale yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve inceleme sonuçları bekleniyor.

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