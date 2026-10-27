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İnegöl OSB'de talaş silosunda çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı

İnegöl OSB'de saat 19.30'da talaş silosunda başlayan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni inceleniyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 22:15

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl OSB'de talaş silosunda çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı

İnegöl OSB'de talaş silosunda yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 19.30 sıralarında fabrikanın bulunduğu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.

Müdahale süreci:

Silosan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangına yapılan müdahale yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve inceleme sonuçları bekleniyor.

BURSA’DA TALAŞ SİLOSU ALEVLERE TESLİM OLDU

BURSA’DA TALAŞ SİLOSU ALEVLERE TESLİM OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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