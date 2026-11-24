Arnavutköy'de 24 Kasım etkinlikleri

Arnavutköy Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programları yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı ve Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki etkinliklerle sürdü.

Anıt töreni ve sergi:

Törene Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ilçe protokolü, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Program öncesinde Öğretmenler Günü resim sergisinin açılışı yapıldı; gün boyunca ise belediye ekipleri ilçe genelindeki okullara ziyaretler gerçekleştirdi.

Eğitim yatırımları ve mesajlar:

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Günü kutlama mesajları okundu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu konuşmasında öğretmenlerin bireylerin yaşamına yön verdiğini vurgulayarak, "Bir çocuğun gözündeki ışığı fark edip o ışıktan bir gelecek inşa eden, dokunduğu her hayata yön veren sizlersiniz" dedi. Candaroğlu, belediye olarak ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek üzere yürütülen yatırımları anlattı; dört yıl içinde 40 yeni okul kazandırmayı hedeflediklerini ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 7 yeni okulun hizmete açıldığını belirtti.

Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu ise öğretmenleri toplumda lider konumunda gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenler bizim toplumumuzda lider insanlar. Gittikleri yerlerde hürmet gören, kıymet gören, görmesi gereken insanlar." sözlerine yer verdi.

Program, şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın yaşamlarını anlatan biyografik tiyatro gösterisinin sahnelenmesiyle zenginleşti. Etkinlik, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Arnavutköy’de "24 Kasım Öğretmenler Günü" coşkuyla kutlandı