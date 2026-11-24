Tayland'da geleneksel Loy Krathong kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu

Her yıl ay takvimine göre son dolunay gecesinde düzenlenen Loy Krathong festivalinde ülke genelinde her yaştan katılımcı nehir, göl ve kanalların kıyısında toplandı. Katılımcılar ellerindeki el yapımı krathongları mum ve tütsü yakarak dualar ve dilekler eşliğinde suya bıraktı.

Genellikle muz ağacı gövdesi ve yapraklarıyla hazırlanan; çiçek, mum ve tütsülerle süslenen krathongların tasarımları dikkat çekti. Bazı katılımcılar ekmek, cips ve çeşitli gıda malzemeleri kullanarak farklı formlar yarattı; özellikle gençlerin ve öğrencilerin okulda yaptıkları yaratıcı krathonglar ilgi gördü.

Geleneksel anlam ve etkinlikler:

Festival suyun bereketi ve yaşamla olan bağa vurgu yapıyor. Dolunay gecesinde katılımcılar mum ve tütsü yaktıkları krathongları suya bırakıp dilek tutuyor. Etkinlikler kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde geleneksel danslar, kültürel gösteriler ve yerel müzikler yer aldı; bu kutlamalar hem yerel halka hem de turistlere açık biçimde sürdü.

Resmi katılım ve törenler:

Başkent Bangkok'ta Pom Mahakan Parkı'nda düzenlenen açılış törenine Başbakan Anutin Charnvirakul eşi Thanon Charnvirakul ile birlikte katıldı. Kabine üyeleri ve Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt da törende bulundu. Anutin kendi hazırladıkları krathong'u suya bırakarak ülkede barış ve halkın mutluluğunun sürmesini diledi.

Taylandlıların geleneksel kıyafetlerle ve yöresel müzik eşliğinde gerçekleştirdiği kutlamalar yabancı turistlerden de yoğun ilgi gördü; turistler zaman zaman etkinliklere katılarak kendi dilekleriyle krathonglarını suya bıraktı.

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