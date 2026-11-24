Olay yeri ve müdahale:

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki yabancı plakalı tırın çekici bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yayılımı ve hasar:

Kısa sürede büyüyen alevler çekicinin büyük bölümünü sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak çekici tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası inceleme:

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YANGIN SONA ERDİ