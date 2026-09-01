Arpaçay’ın kırsal ulaşımına 14,6 kilometrelik katkı

Arpaçay’da köy yollarında 14,6 kilometrelik yenileme tamamlandı

Arpaçay ilçesinde köy yollarının ulaşım standardını yükseltmek amacıyla yürütülen yatırımlar kapsamında toplam 14,6 kilometre yol yapım çalışması tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Çalışmalar, ulaşım güvenliği ve konforunu artırmayı hedefliyor.

gerçekleştirilen çalışmaların ayrıntıları:

Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yatırım programı kapsamında Gülyüzü-Bozyiğit-Taşköprü grup köy yolu üzerinde 8,5 kilometre BSK aşınma tabakası işi yapılırken, Melikköy köy yolunda 6,1 kilometre BSK asfalt serimi tamamlandı. Bu iki ayağın bir araya gelmesiyle ilçede toplam 14,6 kilometre yeni veya yenilenmiş asfaltlık yol hizmete girmiş oldu.

çalışmalar yerinde incelendi:

Tamamlanan yol çalışmalarını Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan yerinde inceledi. Heyet, yetkililerden yürütülen işler hakkında bilgi alarak yolların ilçenin ulaşım altyapısına sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

kırsal ulaşıma ve üretime etkileri:

Yapılan BSK çalışmaları ile köyler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Tamamlanan yollar, özellikle köylerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezi ve çevre yerleşimlere ulaşımını kolaylaştırmanın yanı sıra tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak. Üreticilerin tarlalarına, meralara ve pazarlara erişimleri daha rahat hale gelirken kırsal kalkınma açısından da olumlu etkiler bekleniyor.

Kars İl Özel İdaresi açıklamasında, köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla yol yatırımlarının devam edeceği vurgulandı. İl Özel İdaresi, kent merkezi ve ilçelere bağlı köylerde ihtiyaç duyulan güzergahlarda yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Arpaçay’da tamamlanan 14,6 kilometrelik yol çalışmasının ilçenin kırsal ulaşım ağına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ARPAÇAY’DA 14,6 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI(KARS-İHA)